¿Acabará habiendo un «Milei español»?

La motosierra de Milei ha logrado en un año lo que parecía inalcanzable. La inflación, ese monstruo que devoraba a la economía argentina, cayó de un insostenible 13% mensual a un 3% que empieza a parecer manejable. El gasto público se recortó en un tercio en términos reales, y la prima de riesgo país (la imposibilidad o incapacidad de un estado de cumplir con sus obligaciones con respecto de deudas contraídas en el extranjero) se desplomó de 2000 a menos de 1000 puntos. Incluso el peso argentino, eterno símbolo de fragilidad, está en un selecto grupo de monedas que no se deprecian frente al dólar estadounidense. Por si fuera poco, el gobierno ha logrado un superávit primario constante, un logro que parecía reservado para otros tiempos o, mejor dicho, para otros países. Una descripción de Argentina alucinante.… además, Milei ha dejado claro que su batalla no se libra solo en el campo económico, sino también en el cultural.

A todo lo anterior, hay que añadir que Milei prefiere decir una verdad incómoda a una mentira agradable. Decir la verdad a los argentinos, ésta también ha sido una de las claves del éxito de su primer año de gobierno. Sin duda, su decencia, su honestidad es muy valorada por la gente y, además, permite sobrellevar ese sacrificio que están haciendo todos los argentinos. Cambiar la forma de hacer política es muy importante y es parte de la batalla cultural.

Desde que empezó su mandato como nuevo presidente de Argentina, Javier Milei no pasó desapercibido, logró una enorme relevancia y captó la atención internacional, cuestión lógica pues se enfrentaba al reto de sacar a su nación del profundísimo foso en el que había sido sumergida por la última versión del peronismo, la peor de todas, la que conjugó la menor eficacia en la gestión y el mayor nivel de corrupción.

Cuando se ha cumplido su primer año de al frente del Gobierno de la República de Argentina, hasta los más críticos con Milei se muestran sorprendidos debido a los diversos éxitos que ha logrado, aunque, eso sí, se abstienen de reconocerlo además de minimizarlos, restarles importancia con el pretexto, de forma inmerecida y torticera, de que ha ocasionado un aumento del número de pobres…

Bien, centrémonos en algunos de los logros del Gobierno de Milei.

Cuando Milei tomó las riendas, Argentina estaba en una hiperinflación del 24% mensual y ha pasado, en 12 meses, a tener una inflación mensual del 2,4% y continúa en línea claramente descendente. Moderar de ese modo el alza de los precios es positivo para todo y para todos, pero especialmente para los que viven de un sueldo pues reduce el perverso efecto de pérdida del valor real de los salarios que sucede en los periodos altamente inflacionistas. Haber eliminado en tan solo un año el déficit público con el que Milei se encontró -nada menos que el 15% del PIB- constituye un récord histórico que también merece ser subrayado y, además debe ser elogiado con sana envidia si es mirado desde España en donde el déficit público es una verdadera losa que impide la prosperidad, la creación de riqueza, de empleo…

Es bueno recordar que existe Déficit cuando la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado es negativa. El déficit se compara con el PIB para calcular cuál es su porcentaje respecto del mismo. El déficit de la Administración Central era en España de 39.713 millones a finales de julio de 2024, el 2,5% del PIB.

La progresiva desactivación del desorden monetario y del caos cambiario que asolaban a la economía argentina ha sido una palanca que ha hecho crecer la estabilidad y la seguridad que necesitan los procesos de inversión, prácticamente ausentes en los últimos años del corrupto Gobierno peronista-socialista de Fernández. No es ajeno a lo anterior el inteligente uso de una política fiscal que, en vez de penalizar, incentiva la actividad inversora. Todo lo contrario que la conducta seguida por el Gobierno español. Iniciar una rápida desregulación en el mercado de la vivienda ha tenido como efecto que en Argentina los precios se hayan reducido un 16%. ¡Ya podía tomar nota el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez! Pero es que, en lo relacionado con la regulación, el anterior gobierno peronista alcanzó cotas inimaginables. Baste como muestra que el Gobierno Milei ha eliminado la prohibición que impedía la existencia de gasolineras en las que el usuario se autoabasteciera de combustible, hasta ahí llegó el intervencionismo del peronismo.

Las medidas expuestas y otras más han provocado que la prima de riesgo argentina se haya reducido en dos tercios respecto de la existente cuando Milei llegó al poder, pasando de estar en torno a los 2.000 puntos porcentuales a situarse alrededor de los 700. La prima de riesgo es el sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados, en comparación con otros países.

En este escenario, vuelve el optimismo y la confianza en la potencialidad económica del país, recuperando Argentina el atractivo perdido para iniciar y desarrollar allí proyectos empresariales,

Drástica reducción del gasto público

Claro, lograr unos resultados como los expuestos, y otros igual de espectaculares obtenidos en diversos ámbitos de la economía, ha requerido que a Milei no le temblara el pulso a la hora de aplicar sus recetas. Veamos varias muestras. Ha reducido aproximadamente en 35.000 el número de empleados públicos, y pretende someter a otros 40.000 próximamente a un «examen de idoneidad» … justo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez y los de las diversas regiones españolas, léase «autonomías». Mientras Argentina está adelgazando la nómina del Estado, en España se engorda día a día. El actual Gobierno argentino también ha reducido el gasto público habiéndose atrevido Milei a disminuirlo desde el anterior 44% sobre el PIB hasta el actual 32%, a diferencia de lo que acontece en España pues Sánchez no hace sino aumentar el gasto financiándolo además con un constante crecimiento de nuestra deuda pública. Milei ha decidido apostar por la drástica reducción de las múltiples subvenciones injustificadas e injustificables que estableció el peronismo, algo que debería hacerse con urgencia en España ¿se acuerdan de la subvención que recibe la Asociación de usuarios de fajas o algo así?

En estos momentos la deuda pública en España es de 1.628.243 M.€ (más de un billón y medio), lo cual implica el 105,75% del PIB.

Y por supuesto, Milei ha emprendido una auténtica cruzada contra la corrupción, detectando y eliminando pensiones que se pagaban a pensionistas ya fallecidos o sueldos a funcionarios que no pisaban su oficina -algo así como el hermano de Sánchez-. Y ha anunciado ya la próxima eliminación del 90% de los impuestos existentes en Argentina, ejemplo de simplificación y racionalización del sistema tributario que bien pudiera imitar el depredador-confiscador Pedro Sánchez. Toda la política económica, en su conjunto, está reactivando y reactivará aún más la economía argentina sacándola del pozo negro em el que estaba cuando Milei tomó posesión.

Después de lo narrado hasta aquí, resulta inevitable no sentir una enorme, grandísima envidia y pedir que alguien se lance al ruedo ibérico y lo haga con una motosierra tal como Javier Milei en Argentina, una enorme para cortar el despilfarro, el gasto excesivo, la corrupción, el desgobierno, la ineptitud, el exceso de regulaciones y de intervencionismo con el que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y sus secuaces filo terroristas y separatistas han inundado a la economía española

Es importante destacar que en Argentina el índice de pobreza ha empezado a bajar y todas las previsiones llevan a pensar que al final de este año habrá menos personas por debajo del umbral de pobreza que los existentes cuando el peronismo fue desalojado.

Es cierto que en los primeros meses del mandato de Milei aumentó el número de los que estadísticamente se consideran pobres. Es lógico que así sucediera, pues esa era la tendencia existente con el anterior Gobierno y las tendencias de ese tipo no son reversibles en unas semanas. De ahí que el primer trimestre de 2024 cerrara con más argentinos incluidos en la zona de pobreza que los computados a final de 2023 cuando Milei tomó las riendas. Pero desde entonces y, desde el momento que empezaron a producirse los efectos de las primeras acciones emprendidas por Milei, el índice de pobreza ha empezado a disminuir y todas las previsiones apuntan a que al final de este año, en Argentina habrá menos individuos por debajo del umbral de pobreza que los existentes cuando el peronismo fue desposeído del poder. Así se explica que las últimas encuestas reflejen que un 53% o un 54% de los argentinos apoyen la gestión del Gobierno de Milei, porcentaje desconocido en las últimas décadas.

De cara a 2025, Milei ha anunciado que su Gobierno impulsará grandes reformas en cuestiones relativas a recaudación de impuestos y hacienda pública. Ha anunciado que recortará impuestos en un 90% y que las provincias tendrán autonomía fiscal para poder atraer inversión y competir entre ellas. También reformará las normativas laboral, penal, política y de seguridad nacional. El presidente adelantó, además, que diseñará un plan de energía nuclear y que impulsará más medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

De manera que, utilizando el vocabulario del actual presidente argentino, los zurdos -de allí y de aquí- deben preocuparse y mucho pues la experiencia Milei está demostrando que la libertad es más fructífera que la autocracia, que el liberalismo y el libre mercado son socialmente más eficaces que el intervencionismo, que la sociedad es más productiva que el Estado y que los empresarios y emprendedores son más eficientes que los burócratas. La realidad acaba imponiéndose al relato por mucho que, como sucede en España, esté fabricado por un numeroso ejército de serviles funcionarios de Pedro Sánchez, difundido como haría un loro por Sánchez y sus ministros a los que el presidente mueve como si fueran guiñoles y publicitado por los medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas afines, regados generosamente y de manera espléndida unos y otros con fondos públicos, con dinero de nuestros impuestos… Como dice el anuncio publicitario del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España: «No es magia… son tus impuestos».

Pues sí, para que los españoles sobrevivamos, es conditio sine qua non, condición imprescindible que nos quitemos a Sánchez y a todos sus secuaces, enemigos de España, de encima. Pero, por desgracia no será suficiente. Lo de verdad imprescindible, ya sea a corto, medio o largo plazo, es que alguien, un héroe, un cirujano de hierro como decía Joaquín Costa (Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla), lo cual no es nada fácil, incluso un político (más difícil todavía), porque esperar algo de un partido político es cosa de ilusos, le pida prestada la motosierra a Milei y la ponga a funcionar en España. Sin esa motosierra, incluso cuando Sánchez sea desalojado del Palacio de la Moncloa los españoles nos iremos al carajo. Sólo será cuestión de tiempo.

Pero, no se olvide que PP y VOX son más de lo mismo.