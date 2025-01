SANTIAGO ABASCAL, ¿CID CAMPEADOR?

Leí, en un artículo, que se calificaba a Santiago Abascal de ‘Cid Campeador’.

No es fácil escuchar a un político- se supone que español- gritar ‘Viva España’. En cambio, es normal que, en las Fuerzas Armadas, se grite ¡Viva España!, el propio Abascal, o los votantes de Vox, que son todos fascistas.

Sin embargo, este ‘Viva’, es normal en otros países democráticos. Nadie se asombra, por ejemplo, de que, en Francia, un político (también de izquierdas) grite, ‘Vive la France’. Nadie le acusa de facha o ultraderecha. Lo que muestra el alto nivel de idiotez que hay en España

La izquierda real – o sea, antiespañola- jamás dice ¡Viva España! Además, utiliza la violencia cuando quiere, porque su violencia es buena, ya que están en el lado bueno de la Historia. Alberto lo dice muy poquito

Esto sucede en España, llena de meapilas acomplejados y exquisitos equidistantes de diverso pelaje. Aparte los que odian a España. ¡Que están en las instituciones supuestamente democráticas! ¡Incluyendo a los herederos políticos de la banda terrorista ETA! Ahora socios del traidor y mentiroso Sánchez. Es la autocracia socialista del ‘puto amo’, maquillada de democracia.

¡Pero el peligro es Santiago Abascal! ¡O sea, el Cid Campeador! ¡Alerta antifascista!

Si lo del ‘Cid Campeador’ significa que Abascal es de los pocos que defiende a España sin complejos, es correcto. Ni siquiera lo hace el PP (salvo Díaz Ayuso, Cayetana y algunos más), no sea cosa que digan que son de ultraderecha. ¡Qué miedo!

Que Santiago Abascal sea de los pocos que defiende España sin complejos, no basta para llamarle ‘Cid Campeador’. No. Los giliprogres- y fauna asimilada- pontifican que Abascal perjudica gravemente a España con su fascismo españolista. Para defender bien a España hay que ser de extremo centro acomplejado. Rodilla en tierra.

Volvamos a la intención. La intención es la siguiente: ‘Mira a este franquista defendiendo a España como si fuese un Cid Campeador’. ¡Qué peligro para la democracia! ¿Por qué lo dicen? Porque saben que hay muchos borregos de dos patas que se lo van a creer. Gracias a la incansable repetición de las criadas mediáticas subvencionadas y al adoctrinamiento del sistema educativo progresista.

Permitido/apoyado por el nefasto bipartidismo de alternancia. Ahora me toca a mí.

Antonio Elorza habla de un gobierno delincuente, literalmente: «Sánchez trata de imponerse a la autonomía judicial y de la prensa, estableciendo un sistema de poder propio, no regido por la ley, sino por su red de intereses». Núñez Feijoó proclama ‘gestión y moderación’ y ‘catalanismo cordial’. Alberto (y sus finos constitucionalistas) no quieren entender que el ‘puto amo’ es un Mussolini del siglo XXI. No juega el ‘juego’ constitucionalista. A pesar de todo, Alberto es mejor que Pedro. No es difícil

Dice J.F. Revel: ‘La primera de las fuerzas que mueven el mundo es la mentira’.

La manipulación se da en toda España, pero especialmente en Cataluña. ¿Por qué muchos catalanes creen que ‘Espanya ens roba’ y otras muchas idioteces antiespañolas? No es porque los catalanes sean bobos de nacimiento. Los han idiotizado a base de repeticiones constantes- en la escuela y los medios de manipulación- de lo mala que es la ‘puta España’. Si fueran independientes serían la ‘Dinamarca del Mediterráneo’. Les han hecho creer que son superiores por derecho natural. Es el supremacismo catalanista.

Otro ejemplo. El secretario general del PSOE en el País Vasco, Eneko Andueza, defendió una reforma de la Constitución que pueda «permitir» reivindicaciones «que van a exigir alguno de los partidos nacionalistas». No es posible que sólo sean idiotas. Es peor.

Si el pueblo- parcialmente- se ha convertido en populacho, no se dará cuenta de lo políticamente analfabeto que es. Y aceptará lo que le repitan diariamente los manipuladores subvencionados. Sea el beso de Rubiales, el machismo que nos invade, El Cid Campeador, Nacho Cano, el novio de Diaz Ayuso, Franco, o el tema de conversación que la izquierda imponga en cada momento a la masa aborregada.

No hablarán, por ejemplo, de lo que dijo Carlos Bustelo, ministro de Industria con Suárez: «Los socialistas se pusieron a robar al día siguiente de llegar a La Moncloa».

Terminemos con un ejemplo de la enorme estupidez/ignorancia/ políticamente correcta que nos invade.

‘Entrevistaron a participantes en el orgullo gay en las que el periodista les preguntó sobre si preferirían vivir en una España gobernada por VOX o en un califato islámico. Eligieron el segundo. Ninguno de ellos alcanzó a comprender que un gobierno de VOX no les afectaría en nada, mientras que la sharía pondría en grave peligro sus vidas precisamente por ser homosexuales. (Jesús Lainz)

¿Qué democracia se puede construir, con tanto analfabeto político?

Sebastián Urbina