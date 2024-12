Boxeo: El ucraniano Usyk vence al británico Fury y consolida su dominio en los pesos pesados

En una noche histórica para el boxeo mundial, Oleksandr Usyk ha vuelto a demostrar por qué es considerado el mejor peso pesado del planeta.

El ucraniano se impuso por decisión unánime a Tyson Fury en la esperada revancha celebrada en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, este 21 de diciembre de 2024.

La pelea, que mantuvo en vilo a los aficionados durante 12 intensos asaltos, fue una exhibición de técnica, resistencia y estrategia por parte de Usyk.

Los jueces no tuvieron dudas al otorgar la victoria al campeón con un triple 116-112, confirmando así su dominio en la división de los pesos pesados.

Usyk no solo retuvo sus títulos, sino que consolidó su legado como uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos.

Su victoria sobre Fury, considerado hasta hace poco el mejor de su generación, es un testimonio de su excepcional habilidad y determinación.

El boxeo de pesos pesados tiene un nuevo rey indiscutible.

El enfrentamiento entre Usyk y Fury se desarrolló en dos fases claramente diferenciadas.

En la primera mitad, el ucraniano mostró su superioridad técnica, esquivando los golpes del británico y conectando con precisión.

Fury, por su parte, intentó imponer su mayor envergadura y peso, pero se encontró con un rival escurridizo y astuto.

A medida que avanzaba la pelea, Fury comenzó a mostrar signos de fatiga, mientras que Usyk parecía reservar energías para los asaltos finales.

Esta estrategia, similar a la empleada en su primer encuentro, resultó decisiva para inclinar la balanza a su favor.

