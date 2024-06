Ayuso amarga las vacaciones a la gritona Bergerot al sacarle los cinco bulos de la ultraizquierda madrileña

A grito pelado.

Pero no por mucho vociferar se puede ganar una contienda parlamentaria.

Y eso es lo que Manuela Bergerot sigue sin entender y no parece que pueda entender hasta mediados de septiembre de 2024, cuando se retoman las sesiones plenarias.

La líder de Más Madrid en la Asamblea volvió a sacar su vertiente más gritona para acusar a Isabel Díaz Ayuso de estar ‘limpiando’ la ciudad de Madrid de vecinos para dárselo a los turistas y llenarlo de pisos turísticos de la empresa Airbnb y locales de souvenirs.

De paso, aprovechó también para volver a sacar a la pareja de la presidenta madrileño y de los negocios que han hecho juntos:

Ayuso no solo respondió con contundencia, sino que además le recordó los bulos que contra ella se han sacado, algunos de ellos sacados de la factoría del partido de Bergerot:

Y sobre las trolas que la ultraizquierda lanzó en este periodo, Ayuso ya se coronó:

Pero mire, vamos a hablar de los bulos que la veo encantada con terminar los debates con bulos. Yo creo que voy a elegir los cinco de esta legislatura. No sé si empezar por el bulo del Batmóvil de la señora Monasterio diciendo que es mi coche de lujo. ¡Ah, sí! El bulo del dúplex, para lo que ustedes mandaron a una inspectora, no había dúplex. No sé dónde está el bulo, sigan por ahí. No sé si es mejor el bulo del Lobato diciendo que nació en uno de los pocos hospitales que no tiene servicio de matronas y de maternidad. O no sé si quedarme con el bulo de la ministra con el bono social que dice no lo volveré a cobrar. Y al final lo único que ha caducado es la persona solicitante, pero el bono lo sigue cobrando. O su bulo del pato del Manzanares utilizando el pobre cuerpo del animal en el lugar del crimen para culpar al ayuntamiento de la mascletá. El fondo lo tienen ahí delante, así que solamente les puedo decir que feliz solsticio de verano, señorías.