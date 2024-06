Bergerot vuelve a gritos con su discurso apocalíptico y se va ‘calentita’ con un repaso de Ayuso

Otro espectáculo bochornoso.

Manuela Bergerot, de Más Madrid, utilizó su pregunta sobre medidas para los jóvenes en la región para pintar un panorama apocalíptico durante el pleno en la Asamblea de Madrid:

Hoy miles de jóvenes madrileños terminan la EVAU con la ilusión de poder estudiar en las universidades públicas madrileñas, las mejores a pesar de la asfixia financiera a la que ustedes los tienen sometidos. Quiero felicitar a todos los estudiantes madrileños que hoy terminan este examen, una prueba que trata a todos por igual. Aunque la meritocracia no existe, el sistema público de educación siempre premiará el esfuerzo de quienes se dejan los ojos estudiando. Ojalá usted y su consejero de educación sintieran el mismo respeto y orgullo. Y ojalá se sentaran con ellos para responder a sus demandas. Señora Ayuso, usted solo tiene dos propuestas para la juventud madrileña. Fantasmas y regañinas.

También llegó a acusar a Isabel Díaz Ayuso de no hacer nada ante el problema de las drogas:

¿Sabe lo que es un peligro, presidenta? Dejar la regulación de la marihuana en manos del mercado negro. Porque es el mercado negro el que luego se la vende a los adolescentes. Sí, señora presidenta. Para un adolescente madrileño es más fácil comprar marihuana adulterada que conseguir cita en su médico de cabecera. Cuando nosotros planteamos que hay que trabajar menos para vivir mejor, usted se pone a hablar de paguitas. ¿Sabe usted lo que es el esfuerzo? ¿Qué receta tiene para los jóvenes? ¿Afiliarse a Nuevas Generaciones ? ¿Ir saltando de chiringuito en chiringuito hasta ocupar un cargo público? Usted no tiene ni idea de lo que es esforzarse. Mire, si quiere dar lecciones a alguien, predique con el ejemplo. Y pague de una vez el bono del alquiler joven. Si quiere reconocer a esos jóvenes madrileños que estudian y trabajan a la vez, lo que tiene que hacer es regular el alquiler para que no se les coma más de la mitad de sus sueldos precarios. Que yo creo que lo que sucede aquí es que los jóvenes se esfuerzan mucho y ustedes muy poco.

Si solo 17 de cada 100 jóvenes madrileños se puede emancipar por culpa de sus políticas de vivienda, usted saca el fantasma de la okupación. Si dicen que quieren una casa para tener un proyecto de vida y sí, también para tener intimidad, usted les dice que no se esfuerzan. Si los jóvenes no se quieren parecer a los del vídeo de la tauromaquia, bueno, pues usted los infantiliza con el retrato delirante de una juventud esclavizada por las drogas. Usted quiere generar pánico entre sus votantes, pintando una sociedad abocada que va a caer en el pozo de las adicciones.

Isabel Díaz Ayuso procedió a recordarle a la parlamentaria de Más Madrid todas las medidas implementadas para mejorar la vida de los jóvenes:

No sé si usted lee la prensa, pero hoy hemos visto una nueva noticia muy positiva. Madrid va a concentrar el 52% de todo el parque de alquiler en los próximos años con nuestras medidas. Con el plan de alquiler joven, con deducciones en la compra y en alquiler. Y con todas las medidas que estamos poniendo en marcha porque el problema de la vivienda, que está en toda España , se ha multiplicado por todo el país. Evidentemente en una región que crece en 120.000 habitantes al año también. Y todas estas medidas van a ir en ese sentido. Vamos a trabajar sin descanso contra las drogas y contra la marihuana. Fíjense lo que les digo. Lo advierto también a los lobbies y a todos aquellos que se pongan de canto. Lobbies a los que ustedes favorecen. Los de la salud mental y siempre hacen lo mismo. Vamos a seguir trabajando por la maternidad especialmente para adelantarla. Para que las mujeres, cuanto antes, se animen a ser madres y tengan ayudas como estamos haciendo con nuestro plan que está funcionando.

En materia sanitaria subrayó la pasividad del Ejecutivo estatal y de un ministerio, el de Sanidad, ocupado por su antecesora, por Mónica García:

Ustedes llevan 6 años en el Gobierno. Lo que hemos encontrado hasta el momento es lo de solas y borrachas, que es como dicen que tenemos que ser las mujeres. Miren. Es usted la que siempre promueve las mismas miserias políticas. Lidera España el desempleo juvenil. Mientras en la Comunidad de Madrid lideramos el empleo femenino en el sector tecnológico. Hay tantas diferencias. Son precisamente las enfermedades mentales. Las depresiones. Las anorexias. Todo lo que se está multiplicando. Y ustedes no hacen nada. Nosotros triplicamos nuestros efectivos mientras esperamos a que el Ministerio actúe. En España hay un problema de falta de médicos que es más que evidente. Y ahora mismo hay más de 5.000 médicos extracomunitarios que están deseando trabajar en España. Y ustedes no les dan la oportunidad porque no se ponen de acuerdo entre ministerios para permitir que estas personas que son profesionales vengan a ser uno más entre nosotros. Así que nosotros lo que vamos a hacer es frente a esos mensajes apocalípticos.