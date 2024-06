Espectacular repaso de Almeida a una reportera de laSexta por sostener que las noticias sobre Begoña Gómez son fango

Bárbaro.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, cogió por banda a una periodista de laSexta que puso en tela de juicio todas las informaciones que se vienen publicando sobre Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

El primer edil capitalino le dio un buen repaso a la reportera de la segunda cadena de Atresmedia:

Añadió que con todo lo que se ha conocido sobre la esposa del inquilino de La Moncloa, ya sería motivo más que suficiente para este dejara el cargo:

Para mí eso, desde luego, ya es motivo de dimisión de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda, porque hay una evidente confusión. Al margen del reproche penal, es inadmisible, desde el punto de vista ético y político, que la mujer del presidente del Gobierno se dedique a recaudar fondos de empresas que están bajo la supervisión y regulación de su marido, que se dedique a patentar a su nombre un software, que se dedique a ir al presidente de Indra. ¿Usted cree que el presidente de Indra la recibe porque se llama Begoña Gómez o porque es la mujer del presidente del Gobierno? ¿Hay alguien que tiene alguna duda que si se presenta Begoña Gómez sin ser mujer del presidente del Gobierno, el presidente de Indra no la recibe? ¿Hay alguna duda de que los responsables de esas empresas tienen en cuenta que Begoña Gómez no es Begoña Gómez particular, sino Begoña Gómez mujer del presidente del Gobierno? ¿Y alguien piensa que el presidente del Gobierno no sabía lo que estaba haciendo Begoña Gómez?

E insistió en que, si Sánchez y su mujer se empecinan en esgrimir la teoría del bulo, salgan a aportar las pruebas que refutan las acusaciones por las que están siendo señalados:

A mí me cuesta pensarlo, la verdad. Y por tanto creo que lo del presidente del Gobierno, al margen del reproche penal, es éticamente inaceptable, porque todo está acreditado. Porque no olvidemos una cosa, no lo han negado. No han negado ni una sola de las afirmaciones que yo acabo de hacer. Porque no pueden negarlas. Porque son ciertas. Porque para desmontar toda esta teoría de los bulos, sería muy sencillo que Pedro Sánchez, o Begoña Gómez, salieran y dijeran, no me reuní con empresarios, no pedí fondos a empresas, no registré el software a mi nombre, no he obtenido lucro alguno como consecuencia del registro de ese software y no me reuní con el presidente de Indra, que es una empresa que está participada por el Estado y que es el Estado el que coloca al presidente. Con decir eso se acabó. Con decir eso no hay mayor ya cuestión al respecto. ¿Por qué no lo dicen? Porque es cierto. Por eso tiene que dimitir.