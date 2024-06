Ayuso se ríe de la irrelevancia del partido de Bergerot troleando a su jefa: «Solo les queda esa casa de 445 metros cuadrados»

Un troleo en toda regla.

La líder de Más Madrid, la heredera de la pistolera Mónica García, se presentó en la Asamblea de Madrid con la clásica pregunta genérica.

En este caso le cuestionó a Isabel Díaz Ayuso por las medidas que tenía en mente para mejorar la salud mental de los madrileños.

La presidenta, hábil como nadie, respondió con contundencia asegurando que cualquier medida salvo la de afiliarse a un sindicato o a una asociación feminista.

Por supuesto, Manuela Bergerot intentó arrinconar a la dirigente madrileña denunciando que no tenía interés en resolver ese drama:

Pero en su modelo de sociedad no hay ni sitio ni tiempo para esto. Por eso permiten que se vendan a fondos buitres bloques enteros de vivienda y que se expulsen a los vecinos de los barrios. Por eso entregan los servicios públicos a empresas que precarizan a las mujeres, como las escuelas infantiles o en las residencias de mayores. Presidenta, los malestares no son un fallo de su modelo de sociedad. Es su modelo trabajando a pleno pulmón. Un modelo que entrega la sanidad a Quirón y deja que los barrios mueran convertidos en atracciones turísticas. Un modelo hecho a medida de los especuladores y en contra de las familias madrileñas. Nosotros siempre vamos a estar enfrente de ese modelo. Eso es el combate por la salud mental.

Señora Ayuso, no es la vida lo que duele, menos en Madrid y menos estos días de primavera. Lo que duele es la precariedad y la soledad. Lo que duele es trabajar para tu casero y que al final de tu jornada laboral no tengas ni energía ni para llamar a tu madre o para hacer, por ejemplo, los deberes con tu hijo. Los psiquiatras saben que una buena red de apoyo es lo que mejor previene intentos de suicidio, un brote psicótico o un ataque de pánico. Tener una red de apoyo es tener tiempo y seguridad para cuidar de las amigas, de la familia, de los compañeros. Tener tiempo para cuidar y disfrutar. Tener una red de apoyo previene de la depresión y la soledad.

La jefa del Ejecutivo madrileño no se cortó y le dio cumplida réplica detallando la irrelevancia en la que ha caído Más Madrid y su matriz, Sumar:

En resumen, señorías. Que si no se hace lo que la ultraizquierda quiere, llegan los problemas de salud mental. Porque nos ha leído todo su programa electoral con ese en el que no les votan ni en su pueblo. Y además es literal. Y una vez leído el programa electoral, si no se hace todo eso, los problemas de salud mental son consecuencia de ello. Y la mentalidad tan tirana que tienen ustedes. Y como pretenden mezclarlo todo con un problema tan importante como el que estamos teniendo. No me extraña que con ese porcentaje de votos tan pequeño. Ustedes pretenden arrogarse la gestión sanitaria de España entera sin escuchar a las comunidades autónomas. Porque en esta, en la Comunidad de Madrid, han votado algo completamente distinto a sus programas.

Faltan médicos en España entera y son problemas que ustedes no quieren atender. Porque solo viven desde la última sede que les queda, que es esa casa de 445 metros cuadrados que pagamos todos los españoles por su jefa, que aún se agarra la poltrona.