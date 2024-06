Alejandro Fernández (PP) caza las intenciones de Illa y deja al PSOE en evidencia ante los catalanes

Alejandro Fernández noqueó a Salvador Illa (PSC-PSOE) en poco más de tres minutos.

El líder del PP catalán, durante el pleno de la no investidura, ya que ni socialistas ni los de Puigdemont fueron capaces de presentar avales suficientes para poder haber salido elegidos como presidente, le dio la del pulpo al exministro de Sanidad:

El pasado 12 de mayo celebrábamos elecciones al Parlamento de Cataluña y hoy es el primer pleno en el que los grupos parlamentarios tendremos la oportunidad de trasladar nuestra opinión, nuestra visión sobre la situación política en Cataluña. El pleno de constitución del pasado día 10 solo sirvió para organizar la ya clásica performance procesista, es decir, que no les acerca a la independencia, pero sí al bochorno, la inestabilidad permanente y el desprestigio institucional. Pues bien, esas elecciones del 12 de mayo trajeron una clara victoria del PSC. Les felicité esa misma noche y reitero hoy la felicitación, pero a la vista de los acontecimientos recientes, una pregunta evidente flota en el ambiente estos días. ¿Para qué sirve votar al PSC? ¿Para qué sirve votar al PSC? ¿Para qué sirve votar a Salvador Illa? Me he estado haciendo esa pregunta de manera insistente estos días y, créanme, no es sencillo para mí ponerme en ese papel. Como bien he sabido, nunca he votado al PSC y me temo que solo bajo los efectos de una virulenta fiebre tropical se me ocurriría cometer semejante horror. Pero créanme que me he puesto a ello. ¿Para qué sirve votar al PSC? ¿Para qué sirve votar a Salvador Illa? Pues ya les avanzo, para nada.

El parlamentario conservador destapó la estrategia engañosa de Illa:

Ciudadanos de Cataluña, me temo que el PSC os ha vuelto a engañar. Os volvió a prometer que quería abrir una nueva etapa en Cataluña y cerrarla del proceso, pero eso solo les sirve para la campaña electoral. Al día siguiente de las elecciones se olvidan y siguen alimentando el proceso como comprobamos el pasado día 10. Y no solo eso, sino que directamente no quieren saber nada de los constitucionalistas catalanes y nos aplican de manera más o menos disimulada un cordón sanitario. También nos prometieron catalanes que si les votabais al PSC, los separatistas, no te lo pierdas, se convertirían inmediatamente en Bambi, mimosos, zalameros y ávidos de convivencia. En fin, el chiste se explica solo viendo lo que está pasando.

Fernández dudó sobre si al final habría repetición electoral, pero dejó claro que su partido, el PP, seguiría la línea contraria de los socialistas: