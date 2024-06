Juan Lobato compara al PSOE con el Real Madrid y el troleo que se gana es de Champions

Juan Lobato en su más pura esencia.

El líder del PSOE en la Comunidad de Madrid quiso aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter su cuña particular.

En pleno mitin de cara a las elecciones europeas, el ‘lacayo’ sanchista en la Asamblea de Madrid quiso sacar tajada de la victoria del Real Madrid en la final de Wembley frente al Borussia Dortmund para comparar a su formación con el conjunto del Santiago Bernabéu:

Hay una cosa que tiene el Real Madrid y es que se parece un poco al PSOE en algunas cosas. No en todas, pero en algunas cosas sí. Se parece al PSOE en que llega a las finales, llega a las elecciones, y las gana. En eso es en lo que se parece el PSOE al Real Madrid.

Evidentemente, al socialista madrileño le recordaron todas las derrotas que ha venido sufriendo el PSOE desde hace años. Y no solo en su feudo, en Madrid, con dos revolcones en 2021 y 2023, sino en las generales, municipales y autonómicas de hace un año o en las gallegas de febrero de 2024.

Muy bien Lobato, ya te votaba poca gente, ahora añade a los del Atlético de Madrid y a los del Rayo, muy bien. Porque los del Madrid no votan al soe, salvo algún despistado

La locura en este partido se pega… pensaba que se libraría, pero veo que no. @juanlobato_es no hables del @realmadrid porque vosotros no os parecéis en nada. Ellos tienen unos valores que vosotros ni conocéis… os parecéis más al Barcelona donde lo dirigen ladrones

