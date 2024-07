El PP ‘convierte’ a Begoña Gómez en RoRo en un descacharrante montaje en TikTok

La idea es original y tronchante.

Los ideólogos que el PP tiene en redes sociales se han marcado un montaje que está triunfando.

La formación de la calle Génova 13 se ha fijado en la tiktoker RoRo, una influencer que se ha viralizado por subir contenido donde prepara varios platos a su pareja, a Pablo. Sus vídeos están triunfando, aparte de por las críticas de la izquierda, también por la voz de la propia Roro.

Así que el Partido Popular ha hecho un remedo de una de esas piezas para explicar la presunta corrupción de la mujer de Pedro Sánchez.

Y para ello ‘hacen’ hablar a Begoña Gómez con la voz de la influencer y comenta paso por paso las recetas de la esposa del presidente socialcomunista para conseguir la cátedra y la financiación del empresario oscense Juan Carlos Barrabés:

Pablo quiere estudiar un máster en captación de fondos, así que decidí crearle uno. Lo primero que hice fue hablar con mi marido para que me consiguiera el teléfono del rector de la Complutense. Le cité en Moncloa, se lo propuse, y por supuesto, que me dijo que sí. Me dijo que tenía que ser licenciada y doctora para dirigirlo, pero como no me daba tiempo a estudiar, me dijo que no pasaba nada.

Para montarlo hablé con un amigo empresario que me ayudó a organizarlo todo. A cambio, solo tuve que ayudarle a conseguir varios contratos con la administración que dirige mi marido. También realicé varias llamadas a empresas que decidieron ayudarme desinteresadamente y me hicieron un software casi gratis. Luego creé una empresa, registré ese software a mi nombre y nadie me dijo nada. Además, adjudiqué varios contratos a dedo a las empresas que a mí me daba la gana. A Pablo le encantó el máster y ahora es todo un experto en fundraising y captación de fondos.