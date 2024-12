Ayuso liquida al Gobierno Sánchez: «No hay pan para tanto chorizo; esto no lo tapa ni Franco, van p’alante»

Ayuso lo resumió de una forma breve y clara: «No hay pan para tanto chorizo».

Ha sido durante la cena de Navidad del PP celebrada la noche del 16 de diciembre de 2024 en el Palacio del Negralejo, a la que ha acudido todo el equipo de Gobierno de la presidenta del PP de Madrid y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso brindo por la Navidad con la frase favorita de Miguel Angel Rodríguez, su jefe de gabinete: «Esto no lo tapa ni Franco. Van ‘p’alante»

Feijóo se deshizo en elogios hacia la presidenta refional: «Quiero que España se parezca a Madrid».

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha repartido polvorones sino turrón del duro a los del PSOE, haciendo un repaso a todas las causas judiciales abiertas y todos los escándalos, y augurando un duro 2025, que ha bautizado como el Francaño por la obsesión de Pedro Sánchez de dedicar cien actos al 50 aniversario de la muerte del Generalisimo:

Ironizó con los planes de vivienda impulsados por el Ejecutivo sanchista y lo relacionó con la corrupción trempante en Moncloa:

El piso que Víctor de Aldama ha puesto a disposición de políticos socialistas en la calle Atocha , lo que se podría llamar un piso franco, que ha sido el único piso entregado por ahora por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en el Plan de Vivienda que han puesto en marcha en estos seis años. Este no es el único piso, también está el piso de la sobrina de Ábalos. Ábalos es el de las urnas de cartón con el que sacó adelante las primarias Pedro Sánchez, con Santos Cerdán , el que siempre va de rodillas a Suiza .

Siguió pintando el panorama de chanchullos instalados tanto en Moncloa como en Ferraz:

Ábalos que luego resultaba que no tenía una sola sobrina, tenía bastantes… Y que no era el único con sobrinas, porque de ahí te viene el embrollo de Tito Berni, al que le gustaba más el dinero que a Delcy Rodríguez una maleta en Barajas . Entre todas las tramas nos hemos encontrado con lingotes, con bolsas de basura, que presentaban a una empresaria que hoy ha sido detenida por entregar sospechosa mercancía en metálico en la sede del PSOE.

Dejó claro que Víctor de Aldama no era ese don nadie que el PSOE trató de vender:

Y remachó que toda la corrupción instalada en el Gobierno y en el PSOE no podrá ser tapada con Franco:

Ábalos ha ido desfilando por los sucesivos tribunales públicamente, pero dejando claro que no va a tocar a Pedro Sánchez. Algún día sabremos por qué, porque si han salido de Koldo y paja los ERE de Andalucía, ¿por qué Ábalos no va a pasar por la misma beneficencia, cuando todos le deben favores? Favores a él y a Koldo, que se colaba en todos los despachos del Gobierno, incluido el de la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso. Esto no lo tapa ni Franco.