Barei: «Este nuevo disco es un viaje desde tu oscuridad hacia tu luz más brillante»

Barei, ganadora de un disco de Oro por su tema «Say Yay!”, con el que representó a España en el Festival de Eurovisión 2016, regresa al foco mediático con un nuevo proyecto en español en el que se incluye su último single “Desordenada”, que puedes escuchar aquí en todas las plataformas digitales, y cuyo videoclip puedes ver aquí.

Este tema, al igual que los previamente publicados “¡Cómo Dolisteis!” y “Me la lías”, formarán parte de su cuarto álbum de estudio que verá la luz a finales de año, y que contará con un claro hilo conductor: una base electrónica que estará siempre presente y una predominancia de las cuerdas que dotan de mucha emoción a los temas, acorde a los mensajes que pretenden transmitir.

Para Barei, que aterriza en la industria musical de 2024 tras una larga etapa de cambio personal y reflexión, “Desordenada” es una canción “pegadiza y directa”, llena de energía y sinceridad. Está co-escrita y producida por Antonio Escobar, músico y compositor multiplatino, nominado a los GRAMMY y ganador de los Oscar, Goya, BAFTA y La Palma de Oro de Cannes. La artista madrileña considera que es apto para todos los públicos “por el transfondo de lo que habla y lo mucho que muchas personas podrán verse reflejadas si han pasado por un cambio importante”.

«Todo cambio en nuestra vida, sea elegido o no, conlleva un duelo que inevitablemente nos desordena emocionalmente y nos genera cierto miedo. Las fases por las que pasamos pasan por: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Es cuestión de tiempo que ese caos termine y permitirse transitar cada una de ellas es clave para que el duelo pase y el orden vuelva. Desordenar para ordenar después con mayor claridad en el lugar que corresponde», explica sobre la canción una renovada Barei, que ha trabajado, por primera vez, con el director y realizador Jordi Molina para la creación del videoclip de la canción.

“No puedo estar más agradecida. Entendió desde la primera reunión la idea, el concepto, mis manías (que no son pocas en los vídeos), el ritmo de montaje que quería, y le añadió algo que lo hace más auténtico: ‘el sentido del humor’, afirma la intérprete, desvelando al mismo tiempo lo mucho que le gusta cuidar y mimar cada detalle de la pieza, desde la fotografía a la iluminación, o el tratamiento de cada plano en post-producción. “Mis expectativas están más que cumplidas”, asegura, feliz con el resultado de una pieza que, sin duda, ha quedado muy divertida y desenfadada, con una representación fiel de las seis fases introspectivas que antes explicaba, reflejo al mismo tiempo de la metamorfosis que ha atravesado en estos últimos seis años.

Este nuevo proyecto está siendo transformador para Barei: “Un proceso vital traducido en un proceso musical. Siento menos vértigo y más verdad en lo que estoy haciendo, mostrándome más vulnerable y sincera que nunca”. “Estoy disfrutando mucho del camino, sin tanta ansiedad por el resultado y trabajando con constancia y cariño siendo muy consciente de que es un casi ‘empezar de 0’ después de tanto tiempo. Estoy ilusionada y con muchas ganas de lanzar el álbum a finales de año y empezar con los directos”, añade.

Acerca de Barei

Barei es una cantante y compositora madrileña conocida por su estilo pop con influencias anglosajonas, americanas y europeas. Aunque publicó su primer álbum en castellano en 2011, “Billete para no volver”, su carrera despegó en 2016 con el lanzamiento de su segundo álbum “Throw the Dice” y su participación en Eurovisión, donde hizo historia como la primera representante de España en cantar íntegramente en inglés con el tema “Say Yay!”. Fue elegida por el público español, y aunque no ganó, dejó una huella importante en el certamen y en su carrera.

Además de su trabajo como solista, Barei ha compuesto para artistas como Malú o Antonio José, y ha colaborado en temas como “Worry, Worry” con Porta, y “Las Chicas Buenas” con Chenoa. En 2017, lanzó “I Don’t Need to Be You”, una canción que abordaba, con el objetivo de sensibilizar, la discriminación a través del bullying, la homofobia y el racismo, y que, junto a “Say Yay!”, tuvo gran repercusión en las radios españolas.

Tras seis años alejada de la música, durante los cuales fue madre de mellizos, Barei regresa en 2024 con un proyecto más íntimo y sincero, cantando por primera vez en años en castellano: “Me era más complejo compartir historias y plasmar emociones de manera sencilla, directa y sin tanto ‘tener que buscar la palabra correcta’ en un idioma que, a pesar de manejarme con él, no es innato. La vuelta al castellano tiene ese principal motivo, poder escribir como pienso y por tanto como siento, con mayor verdad y sencillez. Tengo muchas vivencias que quiero compartir y que quizá desde este nuevo lugar acompañen a más personas”.