Iker Jiménez fulmina a los presentadores palmeros: “A mí no me van a encontrar con la nariz empolvada”

Durísimo.

Iker Jiménez ha cargado contra la existencia de dossiers que realizan desde el poder contra elementos molestos, como él mismo. Si bien de esto ya ha hablado en otros programas en su reflexión en Cuarto milenio, en esta ocasión ha ido un paso más allá, retratando la hipocresía de muchos “presentadores” que se sumaron a la campaña de acoso y derribo impulsada por Moncloa en su contra.

En este sentido, desveló que un amigo dueño de un local nocturno, tuvo que sacar a rastras a una celebridad “muy digna”, así como a otros tantos por la cantidad de alcohol y drogas que había consumido.

En contraste con estos casos, Jiménez habló de su experiencia y de cómo pese a que lo han investigado para encontrar cosas en su contra pero que no hallaron nada porque es un hombre “decente” porque ni él ni su círculo cercano están en esa onda de “drogas” y “putiferio”.

“Yo me considero un hombre decente, y lo puedo decir. ¿Qué es la decencia? A mí no me van a encontrar con la nariz empolvada, sacándome a rastras de un chiringuito. No un día, ni dos, ni tres. Y a mis amigotes, presentadores y presentadoras, igual (…) Como no me drogo, no me emborracho, como no me voy de putiferio, como no me voy con jovencitos o jovencitas, como no soy un depravado, la circunstancia es un lenguaje que no se entiende”.