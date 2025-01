Monumental repaso de José María Olmo a Esther Palomera por defender la proposición del PSOE contra las acciones populares

Colosal repaso.

El periodista José María Olmo ha dejado por tierra a la tertuliana de izquierdas Esther Palomera al esta intentar defender la proposición de ley impulsada por el PSOE para desvirtuar la figura de la acusación popular con el objetivo de que se archiven las causas por corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

En el programa ‘La mirada crítica’ de Telecinco, discutían sobre las palabras del expresidente de Gobierno, Felipe González, acerca del fiscal general, Álvaro García Ortiz en las que aseguraba que debía dimitir.

Olmo incidió en que cualquier demócrata no puede repetir frases como dogmas que niegan la realidad y que los indicios sobre las irregularidades de García Ortiz existen y son hechos comprobados. En este sentido, explicó que el juez instructor justamente valora el conjunto de indicios presentados, “une los puntos e infiere una conclusión” que es preliminar porque luego debe escuchar los testimonios y decidir si hay elementos para continuar o no con el proceso.

Aquí saltó Palomera a corregir a Olmo por supuestamente mezclar la ‘reforma’ a la acción popular con la que pretende que los fiscales sean los que instruyan las causas y no los jueces porque previamente el periodista de El Mundo también había mencionado la iniciativa que busca limitar el alcance de las denuncias ciudadanas porque les resultan molestas.

Esto dio pie a un encontronazo en el que Olmo se despachó de lo lindo y dejó sin argumentos a la tertuliana y ahondó justamente en cómo ella y tantos otros repiten el argumentario de Moncloa para justificar este nuevo golpe al estado de Derecho.

“Perdona, yo no he dicho eso, lo que no puedes hacer es manipular mis palabras para atribuirte una corrección que no es tal. Lo que pasa es que no te gusta escucharlas, no te gusta y te molestas. Lo que he dicho es que no tiene sentido es que se elimine la acusación popular para dejar todo el peso de la acusación, no de la instrucción porque eso no existe todavía -está en tramitación- en manos de una Fiscalía del Estado que depende del gobierno. Eso no es democrático”.