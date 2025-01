Pronóstico del Tiempo: España se congela este domingo 26 de enero de 2025

El invierno muestra su cara más cruda en este último domingo de enero, con temperaturas gélidas que han puesto en alerta a gran parte de la Península Ibérica.

Mientras tanto, las Islas Canarias se convierten en el refugio perfecto para aquellos que buscan escapar del frío intenso.

Prepárate para un viaje meteorológico por España que te dejará helado… ¡literalmente!

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado avisos por temperaturas mínimas extremas en varias comunidades autónomas. La masa de aire ártico que se ha instalado sobre la península ha provocado que los termómetros se desplomen a niveles no vistos en años.

En Madrid, la capital se ha despertado bajo una fina capa de escarcha, con el mercurio marcando unos gélidos -2°C.

Los madrileños han tenido que sacar del armario sus abrigos más gruesos y sus mejores bufandas para hacer frente a este domingo polar.

Las fuentes de la ciudad se han convertido en improvisadas pistas de patinaje, aunque no recomendamos que nadie las pruebe a menos que quiera protagonizar el próximo vídeo viral en redes sociales.

