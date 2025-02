¿ Le quitarán a Karla Sofía Gascón sus ‘oscars’ por escribir que el Islam es incompatible con la democracia?

Polémica en la recta final hacia los Oscar.

¿Puede lo que escribió en su momento sobre el Islam costarle el premio a la favorita de Netflix?

¿Se quedará sin premio la española Karla Sofía Gascón, primera trans nominada a mejor actriz, a pesar de las 13 nominaciones de‘Emilia Pérez’?

Karla Sofía Gascón hizo historia el 23 de enero de 2025 al convertirse en la primera actriz transgénero nominada al Oscar.

Pero su fiesta ha durado poco: esta semana salieron a la luz tuits suyos de 2020-2021 donde llamaba al islam «foco de infección», tachaba a George Floyd de «drogata estafador» y ironizaba sobre la diversidad en los premios.

Lo que escribió exactamente:

«Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España… todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa esta amenaza de civilizaciones que constantemente ataca a la libertad y coherencia del individuo. No se trata de racismo, se trata del islam»

La actriz borró las publicaciones, cerró su cuenta de X y pidió disculpas:

«Como parte de una minoría, conozco el dolor. Lamento haber causado daño».

Pero siempre queda un rastro.

Netflix released the teaser trailer for 'Emilia Perez,' offering a glimpse at Zoe Saldaña, Selena Gomez and Karla Sofía Gascón in the critically acclaimed Netflix queer crime musical pic.twitter.com/jgYw6vMrav

— The Hollywood Reporter (@THR) August 26, 2024