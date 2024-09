El alcalde de Zalamea a la vieja usanza

Otra versión; y que no falten cada cierto tiempo, y que cada una aporte una lectura nueva. La de Alonso de Santos es ortodoxa y busca ante todo facilitar el acceso aún a costa de cierto apresuramiento y austeridad en el desenlace. Con original puesta en escena y sobresaliente reparto, el eterno drama del honor y la maldad magnificados, con final sino feliz al menos ajustado a los valores de su época.

‘El Alcalde de Zalamea o El garrote más bien dado’ es una obra dramática de Calderón de la Barca (1600–1681), según parece representada en 1636. No se conserva el manuscrito original de Calderón; el texto de la obra aparece por vez primera en una antología de 1651. Del autor y de la obra apenas se podría decir algo que no fuera redundante. Ha sido descodificada y analizada del derecho y del revés y a la larga no hay más cera que la que arde: la sociedad estamental de su época en la que militares hidalgos eran intocables mientras que villanos y sus hijas debían someterse. Un oficial de los tercios de flandes más malvado de la media y un villano más juicioso de lo acostumbrado. El rapto y violación de la hija del buen villano por el malvado capitán con premeditación y alevosía, y la venganza comprensible del padre mediante un castigo ajustado a las normas de entonces al haber sido entretanto nombrado alcalde. Y finalmente, a carrerilla, el juicio sumarísimo e inmediata ejecución a garrote vil del abusador; la inesperada aparición de SM serenísima Felipe II y su perdón al padre deshonrado por haberse saltado la jurisdicción militar y premiándole con la alcadía vitalicia; la reconciliación del alcalde con el jefazo de las tropas -dos caracteres igual de celosos de su honra y fama-; y el envío de rigor a la mancillada a un convento, pues entonces salvo por casamiento con el mancillador, poco arreglo tenía la cosa.

Según se mire el tema es actual o caduco. José Luis Alonso de Santos nos lo vende opinando que la obra ‘nos habla de muchas más cosas que las que cuenta su argumento, como le sucede a todas las grandes obras. Además de la tensión política que se respira entre líneas, de su poesía y perfecta construcción formal de sus personajes, para mí su mayor valor está en que otorga al espectador el papel de jurado ante las diferentes formas de conducta que se establecen dentro de una sociedad. Y, al hacerlo, le introduce en el importantísimo debate sobre los derechos humanos que antes, y ahora, tiene cada ciudadano, y en la responsabilidad ante los hechos que ocurren en la sociedad que habitamos… Una cadena de conflictos y enfrentamientos: entre la sociedad civil y militar, monarquía y feudalismo, individuo y poder, justicia y dignidad, razón y pasión, dicha y desgracia, armonía y discordia. Hoy, desde nuestra distancia histórica, seguimos sin poder aceptar ni justificar una violación. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Qué componente inhumano se esconde en la gruta del tigre interior de algunos seres? ¿Qué hacer para cortar la cadena de injusticia, crueldad y abuso de poder que surge a veces entre nosotros, que hace que la dignidad humana sea pisoteada? Todo eso se lo preguntaba Calderón en el siglo XVII al escribir esta obra, y nos lo seguimos preguntando nosotros al representarla en el XXI’.

Su versión pule la versificación para hacerla accesible sin que nos detalle sus intervenciones, suprime los personajes del hidalgo don Mendo y su criado Nuño sin que se los eche en falta, y no explicita los tiempos que trascurren entre la primera y segunda jornada -más o menos una semana- y el tercer acto doce días después, cuestión primordial para dar realismo a la trama que aquí parece un concentrado de acción trepidante. Su versión es perfectamente asumible y válida.

Su dirección, ayudado por su hijo, es eficaz en ambas facetas, la escenográfica y la interpretativa. El diseño de la escenografía de Ricardo S. Cuerda es original y funciona adecuadamente con notable sencillez, transformando un paraje boscoso en un umbral de caserío simple y llanamente con un entramado de troncos secos que suben y bajan del techo y unos recortes en el decorado que tan pronto son árboles como ventanas y puertas. Iluminación discreta y vestuario de época secundan la escena con precisión, y las ilustraciones musicales aportan toques folclóricos trepidantes. La producción es generosa pero sin derroches, poniendo el acento en lo importante.

No siempre -o casi nunca- se dispone de un reparto tan numeroso y tan bregado, y Alonso de Santos aprovecha la oportunidad de dirigir a un elenco que Arturo Querejeta como Pedro Crespo y Daniel Albaladejo como Lope de Figueroa encabezan sobresalientes. Destacan también Andrés Picazo como el hijo Juan y Fran Cantos como el sargento del destacamento, y está muy en su sitio Carmela Lloret en esa prima Inés. Todo está escenificado en tono menor, huyendo del melodrama y de las tintas cargadas, así que Javier Lara hace un rufián Don Álvaro que parece no haber roto un plato en la vida, y Adriana Ubani una Isabel mancillada muy contenida. No nos parece mal. Gustan y cumplen la pareja de graciosos inevitable en nuestro teatro clásico -Jorge Basanta como el soldado Rebolledo e Isabel Rodes en esa Chispa con castañeta- y es de celebrar la buena presencia del grupo de soldados y campesinos. El tono general de los parlamentos huye de la declamación pero no llega a la trivialidad. Los modales actorales respetan la forma antigua cara al público pero dotándola de modernidad.

La obra es de las más representadas de nuestro teatro. En el Teatro de la Comedia en 2015 la dirigió Helena Pimienta con Carmelo Gómez, Joaquín Notario, Nuria Gallardo Rafa Castejón, Jesús Noguero y Clara Sanchis. Fue la reapertura de la sede de la CNTC, después de años y años de obras de mejora. Fue un brillante y espectacular montaje. La CNTC la había ya representado en cuatro ocasiones anteriores desde su creación en 1986, la anterior en 2010 a cargo del entonces director de la compañía, Eduardo Vasco, y también con Joaquín Notario, esta vez como el alcalde. En ambas reseñas nuestras hay informaciones y reflexiones sobre la obra que sería redundante repetir aquí.

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid lanzan esta temporada una ofensiva multifácetica muy ambiciosa con un granado equipo de responsables de los distintos géneros -antiguo, clásico, contemporáneo, musical y danzado- y con este Calderón -quién mejor- de banderola inicial para un ciclo atrevido, que dicen que por fin va a desafiar a la cultureta progre que dicta la norma desde hace medio siglo en la escena en particular y la cultura en general de este país y de esta ciudad.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 9

Versión: 8

Dirección: 8

Interpretación: 8

Escenografía: 8

Música: 8

Producción: 9

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: 7

Teatros del Canal

El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca

Del 19 de septiembre al 13 de octubre

Dirección y versión: JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS

Reparto:

Arturo Querejeta – Pedro Crespo

Daniel Albaladejo – Lope de Figueroa

Javier Lara – Don Álvaro

Adriana Ubani – Isabel

Jorge Basanta – Rebolledo

Isabel Rodes – Chispa

Andrés Picazo – Juan

Fran Cantos – Sargento / miembro del Concejo

Pablo Gallego Boutou – Rey / Soldado / Campesino

Jorge Mayor – Escribano / Soldado

Carmela Lloret – Inés

Jose Fernández – Soldado / miembro del Concejo / Guardia Real

Guillermo Calero – Soldado / Campesino

Daniel Saiz – Soldado / Campesino / Guardia Real

Alberto Conde – Soldado / Campesino

Dirección adjunta: Daniel Alonso de Santos

Diseño de escenografía: Ricardo S. Cuerda

Diseño de iluminación: Felipe Ramos (AAI)

Diseño vestuario: Elda Noriega (AAPEE)

Música original y espacio sonoro: Alberto Torres & Alberto Vela

Fotografías: MarcosGpunto

Producción ejecutiva y distribución: GG Producción Escénica

Una producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal.

Con el apoyo de Festival Iberoamericano del Siglo de Oro – Clásicos en Alcalá

Con la colaboración de Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid y Centro Cultural Paco Rabal de la Comunidad de Madrid.

Sala Verde

Duración: 1 h y 45 min (sin intermedio)

De martes a sábado – 19.30 h / Domingos – 18.00 h

Excepto: 19, 20 y 21 de septiembre – 20.00 h

1, 3, 8 y 10 de octubre – 18.00 h

Encuentros con el público: 24 septiembre, 3 y 10 de octubre, después de la función.