El monte de las ánimas, románticos temores

Con este relato de Gustavo Adolfo Bécquer y extractos de otras de sus leyendas, más fragmentos del poema narrativo ‘El estudiante de Salamanca’ de José de Espronceda, se ha hilvanado una producción menor que da poco miedo y se deja ver, con luces espectrales y sonidos de ultratumba para historias de apariciones de aquella época.

El título está tomado del que nos dicen que está considerado el mejor relato corto de terror de la literatura castellana, aunque haya una docena a su altura. Sus ‘Rimas y Leyendas’, el conjunto de poemas y relatos reunidos póstumamente por sus amigos, constituyen uno de los libros más populares de la literatura hispana. Este monte de las ánimas es una de sus más conocidas leyendas y sucede durante la noche de difuntos, la noche de la festividad de Todos los Santos en Soria. Se publicó el 7 de noviembre de 1861 con dieciséis leyendas más, en el diario El Contemporáneo (ver texto original).

Alonso, hijo de los condes de Alcudiel, y su prima Beatriz, hija de los condes de Borges, regresan de una cacería por el Monte de las Ánimas y aquél le cuenta a esta una leyenda que circula por Soria: ese monte era propiedad de los Templarios, que habían sido llamados por el rey para combatir a los árabes, algo que había molestado a los nobles sorianos; las desavenencias entre ellos desembocaron finalmente en un enfrentamiento armado en el monte y, desde entonces, la noche de Difuntos, se levantan de sus tumbas para seguir combatiendo. Y esa es noche de Difuntos, por lo que Alonso aconseja que se marchen cuanto antes. Ya en casa, Alonso propone a su prima que, antes de separarse, se intercambien algún regalo. Él le ofrece un joyel que sujetaba la pluma de su gorra y ella una banda azul que llevaba en su vestido. Pero cuando va a entregársela, se da cuenta de que la ha perdido en el Monte de las Ánimas. Él se siente obligado a ir a buscarla, más aún cuando Beatriz se muestra escéptica con la leyenda y se burla de los temores de Alonso. Beatriz se acuesta, pero no puede conciliar un sueño tranquilo: oye ruidos, puertas que chirrían, pasos que se acercan, voces que la llaman, ve sombras aterradoras… Finalmente, vencida por la tensión del miedo, se duerme. A la mañana siguiente, al despertar, ve junto a su cama la banda azul que Alonso había ido a buscar. Y cuando los criados entran a comunicarle que han encontrado a su primo muerto en el monte, la hallan a ella también muerta, aterrorizada. Dicen que, desde entonces, en la noche de Difuntos, en el Monte de las Ánimas se ha visto a una mujer dando vueltas alrededor de la tumba de Alonso, perseguida por esqueletos de nobles y templarios.

José Ramón Fernández lo ha versionado muy libremente, y los dos personajes serán cuatro, y la historia se alternará con otras, y pararán en un refugio, y nevará, y sonarán campanas inexistentes y aullidos de lobo y ruidos horribles. También el canto litúrgico Miserere -salmo 50 del libro de David que en la versión más conocida, la de Allegri, se canta a capella por dos coros, esencia del estilo polifónico del Renacimiento- pues el asunto se mezcla con otra leyenda becqueriana, ‘El miserere’ (1862), ambientada en el monasterio navarro de Santa María la Real de Fitero (ver texto original)

‘Usando El monte de las ánimas como contenedor de otras leyendas, hemos traído a nuestro siglo aquellos miedos del siglo pasado porque son los mismos miedos, el mismo miedo. Lo que no me atrevo a mirar. Lo que habita mis pesadillas’, explica Fernández, pero la hilazón de unas historias con otras es endeble, la trama rezuma artificialidad y realmente no se llega a tener miedo. De ‘un viaje por lo intangible y por lo oscuro que habita en nosotros y que nos atrae con un vértigo inexplicable’, habla la directora Pepa Pedroche, pero el montaje es poco convincente, con escenografía e iluminación artificiosas, y tan solo bombazos como truenos te soliviantan de vez en cuando. La dramaturgia salta por encima de discordancias evidentes entre lo que se oye y lo que se ve, y hay que hacer un esfuerzo para seguir atento a historietas algo pueriles.

Javier Godino y Alba Recondo interpretan a Alonso y su prima Beatriz, y Pablo Béjar y Lucía Esteso incorporan una pareja amiga en la que él disfruta con los cuentos y ella pasa mucho miedo. El codirector Ignacio García ilustra musicalmente la pieza, que quiere ser un homenaje a la tradición oral de leyendas que se perpetúan en el tiempo y perviven en la memoria del que escucha.

Estrenada al unísono con el Don Juan Tenorio de Zorrilla (ver nuestra reseña) quieren representar la tradición patria ‘ante la agresiva invasión de Halloween en torno a la festividad de Todos los Santos, pues un teatro público no puede permanecer impasible’. Objetivo muy loable que hemos seguido con interés, aunque este segundo elemento de la doble propuesta sea algo endeble y dudemos que vaya a contentar -como es su idea- al público joven avido de emociones fuertes.

La figura de Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida (1836-1870), tras ser objeto de veneración ha pasado décadas arrinconada, pero parece renacer como prototipo en vida y obra de romántico tardío y fugaz, escueto, trascendente y desgraciado que despierta simpatías actuales.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Versión: 6

Dirección: 6

Interpretación: 6

Música: 6

Producción: 6

Programa de mano: 7

Documentación para los medios: 6

Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Sala Jardiel Poncela

El monte de las ánimas (Historias de terror)

Del 1 de noviembre al 8 de diciembre de 2024

Reparto: Alba Recondo, Javier Godino, Lucía Esteso y Pablo Béjar

Dramaturgia: José Ramón Fernández

Co-Dirección: Ignacio García y Pepa Pedroche

Música Original: Ignacio García

Escenografía y Vestuario: Ana Ramos

Diseño de iluminación: Francisco Ruiz Ariza

Diseño espacio sonoro: Ignacio García

Distribución: Isabel Rufino

Comunicación y Presa: Futura Comunicación

Producción: Teatro Fernán Gómez y Tablas y más Tablas.