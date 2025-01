Los de ahí, a salto de mata

Con este gran melodrama, Claudio Tolcachir vuelve a la primera línea. Visión certera de ese sector social bordeando la marginación que parece crecer conforme otros se hacen ricos, acompañada de un texto excelente, con muy buena dirección para un elenco sobresaliente, en una puesta en escena que acompaña bien este fresco de la realidad que no carga las tintas sino que carga los sentimientos.

Puro realismo mágico sobre el escenario: un recodo de una urbe que figura ser Helsinki, pero que podría ser Cleveland o Melbourne en este páramo global donde el reparto a domicilio se ha convertido en signo de los tiempos.; tres repartidores conectados a la invisible megaempresa por un fantasioso cajón informático por el que les llegan los paquetes, las rutas, los cobros; Mirja, la chica clasemedia con la que Nuno, que procede de buena cuna, acaba de tener una hija; Susan, la pareja marginal de Dani, el más frágil de los tres; y Eduardo, el amigo desaparecido de Munir, del trío el más duro para esconder su secreto. Un equilibrio inestable en la cuerda floja de dónde dormirás cada noche y que comerás cada día. Un equilibrio difícil, lleno de humor y ternura y donde no cabe hundirse. Un equilibrio que se verá agitado por varias contingencias y acabará en otras esperanzas.

Podía haber salido un panfletucho demagogo de tanto rebelde sin causa y con posibles como abunda hoy día en la cultura oficial. Sin embargo, ha salido una historia repleta de alma y corazón, que al espectador sensible emocionará un tanto y al insensible no le desagradará porque tiene su punto. ‘Tengo miedo, lo confieso, se presenta el autor y director. Serán los años probablemente, que me han vuelto más frágil. Me gusta pensar en un espectador activo, curioso. Intuitivo. Si el teatro me permite inyectar un pedazo de vida ahí, sabré qué hago. Un pequeño combate, por las buenas’. Algunos saldrán felizmente noqueados, capaces de captar un melodrama honrado. Pero incluso los más críticos reconocerán grandes virtudes dramáticas y teatrales en esta propuesta, en la que ha debido jugar un papel importante la triple asesoría artística, y cómo no, la profesora de finés Anne Seittenranta, fundamental para construir ese personaje mágico de Nuria Herero y su divertida interacción con el resto. De los tres ‘riders’, nos quedamos especialmente con la proximidad tierna de Gerardo Otero pero también nos convencen absolutamente Nourdín Batán y Fer Fraga. Y Malena Gutiérrez aporta tal seguridad en su deriva de asumir a resignarse pasando por la duda que resulta el ingrediente final imprescindible.

Con una escenografía y vestuario de Lua Quiroga Paul tan natural y tan inventado y el buen acompañamiento de la iluminación de Juan Gómez-Cornejo y el sonido de Sandra Vicente, esta producción es tan discreta como efectiva, un perfecto cesto con pocos mimbres. Bien por Tolcachir, que enmienda fallos de su anterior propuesta, ‘Rabia’ de 20023 (ver nuestra reseña) y oportunismos de ‘Proximo’ de 2019 (ver nuestra reseña), ambas en la Abadía. Bien por la tropue entera. Y bien por la pareja estable Tolcachir-Otero, cuyos dos hijos de gestación subrogada, Camila y Gaspar, se van haciendo mayorcitos con estos papás ya en puertas de la cincuentena.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 9

Texto, 9

Dirección, 9

Interpretación, 9

Escenografía, 7

Producción, 8

Programa de mano, 7

Documentación a los medios, 7

Teatro María Guerrero

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

LOS DE AHÍ

Texto y dirección Claudio Tolcachir

Del 17 de enero al 9 de marzo de 2025

Reparto

Nourdin Batán

Fer Fraga

Malena Gutiérrez

Nuria Herrero

Gerardo Otero

Equipo artístico

Texto y dirección Claudio Tolcachir

Escenografía y vestuario Lua Quiroga Paul

Iluminación Juan Gómez-Cornejo

Diseño de sonido Sandra Vicente

Asesoría artística Lautaro Perotti, Mónica Acevedo y María García de Oteyza

Profesora de finés Anne Seittenranta

Tráiler y Fotografía Bárbara Sánchez Palomero

Producción ejecutiva Olvido Orovio

Producción Centro Dramático Nacional, Producciones Teatrales Contemporáneas y Teatro

Picadero.

De martes a domingo a las 20:00 h

Duración 1 h y 30 min aprox.

Encuentro con el equipo artístico: 21 de enero de 2025.