Adiós a una leyenda: Kris Kristofferson fallece a los 88 años

Aunque las causas de su muerte aún no han sido reveladas, su partida deja un vacío irremplazable en la industria del cine y la música.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la familia de Kristofferson compartió un emotivo mensaje: “Con gran pesar compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo, Kris Kristofferson, falleció en paz el sábado 28 de septiembre en su casa. Todos estamos muy bendecidos por nuestro tiempo con él. Gracias por amarlo durante todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sabrán que nos está sonriendo a todos”. Estas palabras reflejan el cariño y el aprecio que su familia y millones de fanáticos sentían por él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kris Kristofferson (@kristofferson)

Con más de cinco décadas de carrera artística es considerado una leyenda tanto en la pantalla grande como en la música country. Nació el 2 de junio de 1936 en Brownsville, Texas, y fue durante su estancia en la universidad en Inglaterra cuando comenzó a grabar sus primeras canciones. A su regreso a Estados Unidos, su vida dio un giro inesperado cuando ingresó al ejército, aunque pronto su pasión por la música lo llevó a dedicarse completamente a su arte.

Como compositor, Kristofferson dejó una marca indeleble en la música con temas inmortales como «Help Me Make It Through The Night» y «Me And Bobby McGee», esta última interpretada por la inolvidable Janis Joplin. Su talento no se limitó a la música, pues también incursionó en el cine en los años 70, destacándose en cintas como Convoy, Pat Garrett & Billy The Kid y A Star Is Born, donde compartió pantalla con Barbra Streisand, quien sería una de sus grandes amigas a lo largo de su vida.

Su versatilidad como actor lo llevó a participar en películas memorables como Heaven’s Gate, Lone Star (junto a Matthew McConaughey) y la saga de Blade, en la que actuó junto a Wesley Snipes. A lo largo de su carrera, Kristofferson abordó una amplia variedad de géneros, desde el drama hasta la acción y los musicales, logrando conquistar a varias generaciones de cinéfilos. Aunque en los últimos años sufría problemas de memoria, nunca dejó de trabajar y de ser una figura presente en la industria.

Grandes personalidades del mundo del espectáculo le rindieron homenaje tras su fallecimiento. Bob Dylan, quien trabajó con Kris en Pat Garrett & Billy The Kid, lo describió como un innovador:

“Todo estuvo bien hasta que Kristofferson llegó a la ciudad. Oh, no han visto a nadie como él. Llegó como un gato montés. Puedes mirar el Nashville del country como pre-Kris y post-Kris, porque él cambió todo”.

Barbra Streisand también se despidió de su amigo con unas sentidas palabras en Instagram: “La primera vez que vi a Kris actuar en el club Troubadour de Los Ángeles supe que era algo especial… Fue un placer verlo recibir el reconocimiento y el amor que tanto merecía”.

El cantante puertorriqueño Chayanne, quien actuó junto a Kris en la película Dance With Me (1998), también le dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales: “Fue un honor haber trabajado con un grande del cine, quien fuera mi padre en Dance With Me. ¡Vuela alto Kris Kristofferson!”

Hoy, el arcoíris en el horizonte simboliza la sonrisa de Kris, un hombre que dejó un legado imborrable tanto en el cine como en la música. Su voz y su presencia seguirán resonando en los corazones de quienes lo admiraron.