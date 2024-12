Ghost traerá su gira mundial a Madrid

Recorrerán el mundo desde la noche de apertura de la gira el 15 de abril en el AO Arena en Mánchester, Reino Unido, hasta el cierre el 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, MX, encabezando algunas de las arenas más notables del mundo, incluyendo su primer show en el prestigioso Madison Square Garden de Nueva York el 22 de julio.

GHOST ofrecerán una única actuación en nuestro país en 2025 y será el 30 de abril en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Las entradas estarán a la venta el jueves 31 de octubre a las 10h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La gira mundial de 2025 será la primera de GHOST desde que su RE-IMPERATOUR 2023 culminó su recorrido por Norteamérica con dos conciertos, ambos agotados, en el Kia Forum de Los Ángeles, actuaciones que fueron inmortalizadas en el debut cinematográfico de la banda, RITE HERE RITE NOW, y en su álbum de banda sonora que encabezó las listas de éxitos.

Acumulando casi 10 mil millones de reproducciones, GHOST continúan llevando el espectáculo eufórico de sus directos a un público cada vez mayor.

Recientemente, lo hicieron durante la triunfante gira RE-IMPERATOUR U.S.A. 2023, que recorrió más de dos docenas de ciudades norteamericanas.

En marzo de 2022, THE LOS ANGELES TIMES informó en una portada de su sección Calendar que GHOST habían «conquistado el metal y las listas» cuando su quinto álbum, IMPERA, debutó en el puesto número 1 en varias listas de álbumes de EE. UU., entrando en el BILLBOARD 200 en el puesto número 2 y posicionándose en el número 1 en su Suecia natal, así como en Alemania y Finlandia, además de alcanzar el top 5 en una media docena de países más. Con la canción ‘Spillways’—calificada como una “dulcemente construida melodía de rock” por THE NEW YORK TIMES y la nominada al GRAMMY ‘Call Me Little Sunshine’, el quinto número 1 de GHOST en la radio de Rock Activo— el álbum IMPERA llevó a ROLLING STONE a comentar que: “GHOST predijo la pandemia, ahora la banda de metal está pronosticando la caída de los imperios.”

El disco presentó el contenido temático más actual y relevante de GHOST hasta la fecha, con un telón de fondo melódico oscuro y colorido, haciendo de IMPERA una experiencia de escucha como ninguna otra. Cerraron el 2022 entrando por primera vez en el Billboard Hot 100, con ‘Mary on a Cross’, certificada platino por la RIAA, así como con IMPERA ganando el premio a Mejor Álbum de Rock en los American Music Awards y Mejor Álbum de Rock del Año en los iHeart Radio Music Awards.

Más recientemente, la aparentemente ilimitada ambición de GHOST llevó a la banda a la pantalla grande con el estreno cinematográfico en junio de 2024 de la película RITE HERE RITE NOW que rápidamente se convirtió en el evento cinematográfico de hard rock más taquillero en la historia de Norteamérica, y generó un álbum de banda sonora que encabezó las listas de éxitos. Desde devotos seguidores hasta curiosos no iniciados, RITE HERE RITE NOW ha logrado que audiencias de todo el mundo apaguen sus teléfonos y vivan el momento, completamente cautivados y bajo el hechizo de este retrato cinematográfico de GHOST.