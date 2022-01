El K.O. más sospechoso de la Historia del boxeo: sin pegar un puñetazo

Huele que apesta, pero ahí siguen todos tan panchos.

De todas formas, miren con atención el tuit que insertamos en estas líneas, comparen esas imágenes con el vídeo que va abajo -sobre K.=. brutales- y saquen conclusiones.

El boxeador Damian Knyba protagonizó un insólito nocaut durante su combate contra Aazddin Aajour el pasado 8 de enero de 2022 en la localidad polaca de Zawonia.

Knyba, quien no ha sufrido derrotas durante su carrera profesional, logró la victoria en el primer asalto, tras una serie de ganchos que, si se examina cuidadosamente, propinó al aire.

In the heavyweight main event from Zawonia, Poland, 6’7” 25yr old Damian “Polish Hussar” Knyba (5-0, 3 KO’s) with the KO-1? victory over Aazddin Aajour (4-3-2) pic.twitter.com/4YdI2fYjn9

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 7, 2022