Horóscopo de este domingo 25 de enero de 2026

Este domingo 25 de enero de 2026, los cielos están repletos de actividad. Marte se encuentra en Acuario, lo que impulsa iniciativas colectivas valientes, mientras que Neptuno se instala en Aries, dando inicio a un ciclo que durará más de diez años y que transformará nuestros sueños, fe e identidad personal.

Es un día propicio para tomar decisiones inspiradas, donde la intuición puede jugar un papel clave en las relaciones y surgirán oportunidades inesperadas relacionadas con viajes o el hogar.

Además, efemérides como el Día del Reportero Gráfico, el cumpleaños de Alicia Keys en 1981 o el fallecimiento de Juan Vucetich en 1925, creador del sistema de huellas dactilares, nos recuerdan cómo la creatividad y la observación han dejado huella a lo largo de la historia.

La energía general sugiere dejar atrás planes estrictos y dejarse llevar por el destino, que promete sorpresas agradables en el amor, la salud y las finanzas, aunque podría haber algún desafío familiar o económico que nos mantenga alerta.

La presencia de Marte en Acuario impulsa aventuras, actividades al aire libre y conexiones apasionadas; es un momento ideal para familias creativas o escapadas espontáneas.

En cuanto a la salud, es recomendable priorizar el descanso si sientes agobio. Y en materia financiera, cuidado con los gastos impulsivos. Aprovecha tu intuición para tomar decisiones clave, ya que Neptuno activa un «sexto sentido» para las relaciones más profundas. El Día Internacional de la Educación y el Día Mundial contra la Lepra añaden un matiz reflexivo a este domingo, que también es el día de la Conversión de San Pablo Apóstol.

♈ Aries

Un día lleno de acción te espera. Con Marte impulsándote hacia aventuras amorosas si estás soltero o viajes con tu pareja que confirman su compatibilidad. Salud: 4, Dinero: 4, Amor: 4, Trabajo: 4. Ten cuidado con gastos inesperados, pero la tendencia general es bastante positiva; concéntrate en tu familia y toma decisiones importantes sin preocupaciones económicas. Tu alta energía te invitará a practicar deportes o manualidades satisfactorias. Recuerda efemérides como el descubrimiento del diamante sudafricano en 1905; a veces, las oportunidades brillantes surgen del atrevimiento.

♉ Tauro

Las perspectivas son excelentes si dedicas este día al descanso en casa junto a tu pareja o seres queridos; tu mente ágil captará detalles importantes y evitarás posibles trampas. Salud: 3, Dinero: 4, Amor: 4, Trabajo: 4. Disfruta de buena compañía, pero modera el consumo de alcohol. Las oportunidades económicas fluyen si confías más que si analizas demasiado; podrías enfrentarte a desafíos menores al tomar decisiones. La familia y nuevas experiencias hogareñas aportan paz, alineándose con el santoral de San Pablo, que simboliza conversiones personales.

♊ Géminis

Intensidad también hoy, aunque más suave que ayer: deportes extremos como esquí o escalada pueden liberar adrenalina y son ideales para tu salud y tus viajes. Salud: 5, Dinero: 3, Amor: 4, Trabajo: 3. Tu energía elevada favorece los placeres y las relaciones; permite que el destino guíe tus decisiones evitando los planes fijos para recibir sorpresas agradables en familia. Efemérides deportivas como el nacimiento de Ricardo Bochini en 1954 pueden inspirarte hacia movimientos victoriosos.

♋ Cáncer

La influencia de Venus trae felicidad al amor con sorpresas románticas. Sin embargo, tu ímpetu sexual podría generar roces si no reflexionas antes de actuar. Salud: 4, Dinero: 3, Amor: 4, Trabajo: 4. Surgen oportunidades tanto en amistad como en placeres; enfrenta los desafíos en relaciones personales priorizando tu salud emocional para disfrutar un día ilusionante. La familia y las decisiones se benefician gracias a esa intuición neptuniana.

♌ Leo

Hoy será un día más introspectivo aunque feliz por la tarde; tendrás buen humor para ser anfitrión, disfrutar del arte o practicar deportes al aire libre. Las inquietudes financieras se resolverán solas. Salud: 5, Dinero: 4, Amor: 4, Trabajo: 4. El amor florece dentro del respeto y renovación de compromisos; es un momento ideal para viajar o estar con la familia. La influencia de Neptuno cultiva vínculos profundos entre las personas. Efemérides culturales como el nacimiento de Virginia Woolf un 25 de enero avivarán tu creatividad.

♍ Virgo

Estarás ocupado resolviendo necesidades familiares; tu enfoque material podría generar preocupaciones innecesarias. Es recomendable relajarte mediante movimiento físico junto a tu pareja. Salud: 4, Dinero: 4, Amor: 5, Trabajo: 3. Desplazamientos y ejercicio equilibran tus emociones; hay oportunidades económicas mientras que tu vida amorosa se mantiene armoniosa frente a algunos retos hogareños. Este domingo brilla gracias a tu equilibrio emocional.

♎ Libra

Hoy puede ser algo agridulce debido a una decepción por parte de alguien querido; sin embargo, recibirás una sorpresa agradable sin esperarla. Te sentirás genial disfrutando con niños y familiares. Salud: 5, Dinero: 3, Amor: 5, Trabajo: 5. La energía positiva te animará a realizar actividades lúdicas; enfrenta los desafíos con optimismo priorizando tus relaciones y cuidando tu salud alta. La influencia de Neptuno activa una intuición especial que puede llevarte a conexiones mágicas.

♏ Escorpio

Hoy tendrás protagonismo familiar aunque esto implique tensiones necesarias para resolver desencuentros. Si sientes aburrimiento, sal a liberar adrenalina evitando presiones emocionales innecesarias . Salud: 4, *Dinero: 4, Amor: 3, Trabajo:* 3. Aunque haya desafíos anímicos, también surgirán oportunidades dentro del hogar; recuerda que tu sensibilidad puede convertirse en un superpoder para tomar decisiones intuitivas . Las efemérides como el fallecimiento de Al Capone un día como hoy advierten sobre tensiones pasadas .

♐ Sagitario

El viento sopla favorablemente hoy; hay alegría en el amor junto con sorpresas afectivas. Además habrá armonía hogareña e inspiración creativa para proyectos nuevos . Salud: 4, *Dinero: 3, Amor: 4, Trabajo:* 3. Es momento ideal para explorar interiormente; disfruta con tu familia y atrévete a vivir nuevas experiencias ya que tienes mucha energía disponible para viajes tranquilos . El impacto positivo del Sol te llenará de felicidad .

♑ Capricornio

No permitas que los agobios acumulados durante la semana te quiten la ilusión; tendrás ánimo para salir con amigos o disfrutar excursiones nevadas donde encontrarás soluciones favorables . Salud: 4, *Dinero: 4, Amor: 5, Trabajo:* 4. Se prevé un amor apasionado así como oportunidades económicas dentro del ámbito familiar; toma decisiones con confianza . Las efemérides políticas como la juramentación de Slobodan Milosevic en1993 nos recuerdan cambios audaces .

♒ Acuario

La presencia del Sol junto a otros planetas en tu signo te otorgan una gran energía para llevar adelante proyectos y cambios significativos; aprovecha esta jornada realizando ejercicio matutino así como aventuras amorosas llenas de pasión . Salud: 4, *Dinero: 4, Amor: 4, Trabajo:* 4. Con la influencia positiva de Marte, es un gran día para cuidar tu salud, fortalecer vínculos familiares e impulsar decisiones espontáneas positivas .

♓ Piscis

Permite que el destino te guíe hacia sorpresas que pueden parecer chocantes al principio pero resultarán beneficiosas al final; es un día lleno de ilusiones sin necesidad de planificar demasiado . Tienes energía suficiente para vivir nuevas experiencias así como establecer conexiones intuitivas gracias a la magia activada por Neptuno . Concéntrate en mantener una actitud positiva hacia tu salud mientras surgen oportunidades inesperadas tanto en amor como en viajes.

Con los astros alineados propiciando acción y sueños cumplidos, este domingo promete ser vibrante siempre que fluyas con valentía.