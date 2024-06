A pesar de los juicios y escándalos, ¿puede Donald Trump volver a ser presidente?

El jurado, tras dos días de deliberaciones, lo halló culpable de los 34 cargos imputados. A pesar de esto, se prevé que Donald Trump sea el candidato republicano en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Tras conocerse el fallo, Trump declaró que el juicio fue «amañado» y que «el veredicto real será el de la gente en noviembre».

¿Su situación judicial afecta a su aspiración presidencial?

Trump salió de la corte en libertad. El juez Juan Merchán anunció que la sentencia se dictará el 11 de julio a las 10 de la mañana. El juez considerará varios factores, como la edad de Trump (77 años), su falta de antecedentes penales y posibles incumplimientos de órdenes de silencio emitidas por la corte. La sentencia podría incluir una multa, libertad condicional o supervisada, o una pena de prisión. Trump apelará el veredicto, un proceso que podría tardar meses o años. Mientras apela, se espera que permanezca en libertad bajo fianza.

¿Irá Trump a la cárcel? Es posible, aunque improbable, que Trump cumpla una condena en prisión. Los 34 cargos son delitos graves de Clase E, la categoría menos grave según la ley de Nueva York, con penas máximas de cuatro años cada uno. Debido a su edad, falta de antecedentes penales y la naturaleza no violenta del delito, el juez podría optar por una pena menor para evitar encarcelar a un expresidente y virtual candidato. Además, gestionar la seguridad de un expresidente en prisión sería un desafío significativo y costoso.

¿Puede ser Trump presidente de nuevo? Sí. La Constitución de EE.UU. establece pocos requisitos para los candidatos presidenciales: tener al menos 35 años, ser ciudadanos estadounidenses de nacimiento y haber vivido en el país durante al menos 14 años. No hay normas que impidan la participación de candidatos con antecedentes penales. El impacto del veredicto en la contienda presidencial es incierto. Encuestas indican que algunos votantes serían menos propensos a votar por Trump si es condenado, pero su apoyo sólido en los últimos años sugiere que las respuestas a preguntas hipotéticas podrían no reflejar fielmente la realidad.

¿Cuáles serían los motivos para apelar la sentencia? Las declaraciones de Stormy Daniels podrían ser una de las razones. La defensa de Trump argumenta que el nivel de detalle proporcionado fue innecesario y perjudicial. Además, la estrategia legal del fiscal del distrito podría ser motivo de apelación. La falsificación de documentos empresariales es un delito menor en Nueva York, pero Trump enfrentó cargos más graves porque los fiscales alegaron que intentó influir ilegalmente en las elecciones de 2016. La cuestión de si el fiscal del distrito de Manhattan tenía la jurisdicción para invocar un delito federal no imputado podría ser motivo de apelación.

¿Podría Trump indultarse a sí mismo si gana las elecciones? No. Los presidentes pueden conceder indultos por delitos federales, pero este caso es un asunto estatal, lo que lo hace inaccesible para un indulto presidencial. Lo mismo aplica al caso en Georgia, donde Trump ha sido acusado de conspirar para anular su derrota electoral en 2020. Trump enfrenta otros dos casos federales, pero no es probable que se celebren juicios antes de las elecciones. Si fuera declarado culpable en uno de estos casos, no está claro si podría usar el poder de indulto para beneficiarse a sí mismo, ya que ningún presidente lo ha intentado antes.