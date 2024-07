Un tipo joven y fanatizado.

El pistolero que intentó asesinar al expresidente Donald Trump este sábado 13 de julio de 2024 ha sido identificado como Thomas Matthew Crooks.

Tenía 20 y residía en Bethel Park, estado de Pensilvania.

Crook disparó tres veces, y una de las balas, la primera rozó el cráneo de Trump, perforándole la parte superior de una oreja.

Fue en un un mitin al aire libre en Butler, en las afueras de Pittsburgh.

Crooks actuó apostado en el techo de una planta de industrial, a más de 114 metros del escenario, en los terrenos de Butler Farm Show.

Los comicios del próximo 5 de noviembre hubieran sido la primera vez que Crooks tendría la edad suficiente para votar en una elección presidencial.

Crooks vivía a aproximadamente una hora de donde intentó asesinar a.

Cuando Crooks tenía 17 años, hizo una donación de $15 a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos demócratas y de tendencia izquierdista.

La donación estaba destinada al Proyecto de Participación Progresista, un grupo nacional que moviliza a los demócratas para votar.

Crooks se graduó en 2022 de la Escuela Secundaria Bethel Park, según el Pittsburgh Tribune-Review.

Recibió un «premio estrella» de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias.

Un video de la ceremonia de graduación de 2022 citado por el New York Times muestra a Crooks recibiendo su diploma de secundaria entre algunos aplausos, con gafas, con una toga de graduación negra y posando con un funcionario de la escuela.

Las fuerzas del orden dijeron el sábado que Crooks no llevaba identificación al lugar del tiroteo y tuvo que ser identificado mediante otros métodos.

Los demócratas, que ven perdida definitivamente la Casa Blanca y se sien ten incapaces de recuperar terrero de aquí a las elecciones presidenciales de noviembre, subrayan que Crooks era un republicano registrado

El Servicio Secreto le voló la cabeza, pero tardó unos segundos eternos en localizar su posición y eso permitió al homicida apretar el gatillo múltiples veces.

Crooks utilizo como arma un rifle estilo AR.

