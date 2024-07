¡¡¡Atentado!!! Un francotirador dispara y hiere a Donald Trump durante un acto electoral en Pensilvania

Ahora empezaran las especulaciones y rodarán las teorías conspirativas, pero la realidad es que querían asesinar a Donald Trump y que el candidato republicano a la presidencia de EEUU está vivo de milagro.

El expresidente Trump resultó herido este sábado, 13 de julio de 2024, por la noche durante su mitin en Butler, Pensilvania, en lo que el FBI califica sin matices como ‘intento de asesinato’.

El pistolero y al menos un miembro del público están muertos.

El Servicio Secreto, que mató al frustrado homicida casi de inmediato, confirma que otros dos asistentes al acto electoral están gravemente heridos.

Hay quien crítica la seguridad y habla de retrasos en la reacción, pero como se ve en las imágenes, el Servicio Secreto reaccionó casi de inmediato.

Lo que no impidió que el homicida –Thomas Matthew Crooks– aprestase el gatillo tres veces.

Crooks actuó apostado en el techo de una planta de industrial, a más de 114 metros del escenario, en los terrenos de Butler Farm Show.

Los comicios del próximo 5 de noviembre hubieran sido la primera vez que Crooks tendría la edad suficiente para votar en una elección presidencial.

Crooks vivía a aproximadamente una hora de donde intentó asesinar a Trump.

Cuando tenía 17 años, hizo una donación de $15 a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos demócratas y de tendencia izquierdista.

La donación estaba destinada al Proyecto de Participación Progresista, un grupo nacional que moviliza a los demócratas para votar.

Crooks se graduó en 2022 de la Escuela Secundaria Bethel Park.

Recibió un «premio estrella» de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias.

Un video de la ceremonia de graduación de 2022 citado por el New York Times muestra a Crooks recibiendo su diploma de secundaria entre algunos aplausos, con gafas, con una toga de graduación negra y posando con un funcionario de la escuela.

Las fuerzas del orden dijeron el sábado que Crooks no llevaba identificación al lugar del tiroteo y tuvo que ser identificado mediante otros métodos.

Trump, con sangre en la cara, reaccionó dedsafiante y confirma en las redes sociales que recibió un disparo y una bala justó a milímetros de su cerebro: “en parte superior de mi oreja derecha”.

El FBI identificó al pistolero como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, de Bethel Park, Pensilvania.

El tipo disparó con un rifle con mira telescópica múltiples tiros desde la azotea de un edificio, situado justo enfrente del lugar del mitin, antes de que agentes del Servicio Secreto lo mataran.

Los testigos presenciales describieron una escena “sangrienta” y caótica.

El presidente Joe Biden habló con Trump después del tiroteo.

Biden denunció la violencia en declaraciones el sábado por la noche y dijo en un comunicado anterior que está “agradecido” de que Trump esté a salvo.

Biden, que planeaba quedarse en Delaware durante el fin de semana, regresó a la Casa Blanca antes de lo previsto para poder seguir recibiendo información de las autoridades.

Trump, quien apenas llevaba diez minutos en el escenario, fue evacuado con sangre en el rostro.

La imagen del expresidente siendo escoltado fuera del escenario por el Servicio Secreto es impactante y afectará sin duda a la campaña electoral en curso, donde lleva cada día más ventaja a Biden.

El incidente no solo interrumpe un mitin político, sino que también pone en primer plano la vulnerabilidad de figuras públicas y los riesgos que enfrentan en un clima político cada vez más polarizado.

Las autoridades pidieron calma a los miles de asistentes, quienes presenciaron un evento que debería haber sido una manifestación pacífica de apoyo político, pero que se transformó en una escena de pánico y confusión.

Thomas Matthew Crooks, vivo y muerto

La proximidad de este evento a la convención republicana en Milwaukee, Wisconsin, añade una capa adicional de tensión a un ambiente ya cargado.

La fuerte presencia policial, del Servicio Secreto y los helicópteros rodeando la zona para proteger al exmandatario, ilustra el nivel de amenaza percibida.

Este despliegue de seguridad masivo es una señal de los tiempos inquietantes en los que vivimos, donde la seguridad en actos políticos no puede ser dada por sentada.

Reacciones:

Barack Obama

El ex presidente demócrata deseó una pronta recuperación al candidato republicano, tras el presunto atentado.

«No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación»

