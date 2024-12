Biden ‘sugiere’ a Donald Trump inspirarse en la «decencia» del fallecido expresidente Jimmy Carter

Biden no escatimó elogios al recordar a Carter. Mencionó que él mismo fue el primer senador en respaldar su candidatura presidencial en 1976, motivado por su «carácter, decencia y honor».

En un gesto que es tanto un homenaje como una llamada a la reflexión, el presidente Biden señaló que Carter es “un modelo de lo que significa vivir una vida con significado y propósito”. Al ser cuestionado sobre si el presidente electo Donald Trump podría aprender algo del fallecido expresidente, Biden fue contundente: “Decencia, decencia, decencia”.

Este comentario trasciende la simple crítica política y pone el foco en un valor que parece escasear en el panorama actual: la capacidad de liderar sin degradar, de gobernar sin dividir. Carter nunca descuidó a nadie en necesidad ni rebajó a alguien por su apariencia. Su legado es una prueba viviente de que la bondad no está reñida con la firmeza y que el servicio público debe ser precisamente eso: un servicio.

“Todos haríamos bien en ser un poco más como Jimmy Carter”, dijo Biden, una afirmación que invita a todos, líderes y ciudadanos por igual, a reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos construir.

Carter, como el presidente número 39 de los Estados Unidos y el gobernante que más tiempo vivió en la historia del país, dedicó su pospresidencia a trabajar por las causas que definióan su visión del mundo: la erradicación de enfermedades, la promoción de la paz, los derechos civiles, las elecciones libres y el apoyo a los más vulnerables.

En un mensaje firmado también por la primera dama, Jill Biden, se destacó cómo Carter representaba una “claridad moral” que marcó su vida y su legado. No es casualidad que Biden haya anunciado un funeral de Estado en su honor, un gesto simbólico que busca recordar adecuadamente a un hombre que, con hechos y no solo palabras, transformó vidas y comunidades.

Este momento también plantea una pregunta crucial: ¿qué nos impide seguir su ejemplo? En una era donde el ruido mediático y la confrontación parecen dominar la escena, la decencia puede parecer un concepto anticuado o incluso ingenuo. Sin embargo, la vida de Jimmy Carter nos recuerda que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de actuar con humanidad, incluso frente a la adversidad.

Carter no fue perfecto, pero su compromiso con los valores fundamentales que definen una democracia saludable es un llamado de atención para nuestra generación. No es un «hombre de otra época», como dijo Biden, sino un modelo que trasciende el tiempo. Tal vez sea momento de escuchar esa lección, de entender que la decencia no es solo una virtud personal, sino un principio esencial para la convivencia y el progreso.

El funeral de Jimmy Carter será un momento de duelo, pero también de reflexión. Mientras la nación se prepara para un cambio de liderazgo, las palabras de Biden resuenan con más fuerza: todos haríamos bien en ser un poco más como Jimmy Carter.