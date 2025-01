La dimisión de Trudeau: Adiós a la era de lo ‘Politicamente Correcto’ en Canada

Justin Trudeau ha anunciado este 6 de enero de 2025 su dimisión como primer ministro de Canadá y líder del Partido Liberal después de más de nueve años en el cargo.

Este anuncio llega en un contexto de creciente descontento tanto dentro de su partido como entre la ciudadanía.

Las encuestas revelan un notable descenso en su popularidad y una inminente derrota electoral ante el Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre.

La decisión de Trudeau es una burda estratagema para evitar una humillación pública.

Su liderazgo había sido cuestionado por numerosos miembros de su propio partido.

Goodbye Justin Trudeau

We will not miss youpic.twitter.com/5gEqsFWttq

— The Pleb 🌍 Reporter (@truckdriverpleb) January 6, 2025