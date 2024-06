AYUSO Y MILEI JUNTOS, todo por ‘JOROBAR’ a Sánchez

Isabel Díaz Ayuso no da puntada sin hilo.

La expectación era máxima, este 22 de junio de 2024, en la Real Casa de Correos ante la llegada del presidente de Argentina.

Más de 70 medios de comunicación nacionales e internacionales estaban acreditados para cubrir el encuentro entre ambos y el acto institucional en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid le otorgó la Medalla Internacional de la región.

Como si de una estrella del rock se tratara, cientos de seguidores se congregaron en la Puerta del Sol para recibir al mandatario argentino, quien llegó acompañado de su hermana Karina.

Después, él quiso agradecerles su presencia y salió a saludar desde un balcón de la sede del Gobierno regional.

🚨| ÚLTIMA HORA: Al grito de “libertad, libertad, libertad” el presidente Javier Milei fue saludado por una gran multitud de seguidores en Madrid. El “fenómeno barrial” Javier Milei está dándole un DURÍSIMO GOLPE al tirano Pedro Sánchez en España ⚠️. ¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/pWG9fhd5c5 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 21, 2024

La sintonía entre ambos quedó de manifiesto en sendos discursos donde ambos advirtieron sobre las políticas socialistas.

La primera en intervenir fue la presidenta madrileña, quien aseguró que es «un auténtico honor» la presencia del dirigente argentino en la capital española porque ambos comparten la intención de situar la «economía social de mercado en el centro» y «la libertad y la vida como los dos bienes más preciados del hombre» frente al «colectivismo empobrecedor» y «las redes clientelares» de las políticas socialistas.

El impacto del Presidente Javier Milei en España es absolutamente arrollador. Fin. pic.twitter.com/k5EBI7JqV3 — Manuel Adorni (@madorni) June 21, 2024

En medio de las enormes discrepancias que ha suscitado este encuentro entre el Gobierno Sánchez – Exteriores llegó a calificarlo de «profunda deslealtad» –, Ayuso apeló a que «nunca se rompan los vínculos históricos» entre España y Argentina, que en su opinión deben estar «por encima de todo a pesar de discrepancias políticas».

«La defensa de la libertad siempre merece la pena, por muchas amenazas que reciba, y se defiende ejerciéndola».

Esta defensa tiene un precio a pagar, aseguró la jefa del Gobierno regional, que se mostró convencida de que «ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas», hasta el punto de que «para muchos, el miedo a perder el poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como adultos».

“Lágrimas” Porque Milei se puso a llorar de emoción al verse en un cuadro gigante que le regalaron en Madrid. pic.twitter.com/NVfAn5RiiG — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 21, 2024

Para Díaz Ayuso, no cabe «más honroso desafío» que la libertad, que en su opinión es, al mismo tiempo, responsabilidad. En este camino, «cada uno tomará sus decisiones y no siempre serán las mismas. No hace falta, creemos en los matices».

El presidente de Argentina arrancó así: «Gracias por esta distinción; muchísimas gracias por tu forma de ser», le dijo Ayuso y defendió que la unión con la presidenta está basada en posicionarse contra el «monstruo de la Justicia social», «el socialismo empobrecedor» y «el populismo violento».

«Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar, que es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo». «Madrid es tan hermoso… No dejen que el socialismo les arruine la vida, esta es la consigna».

“Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. La historia del daño y la decadencia que causa el socialismo (…) Su virtud es generar pobreza” Esto de Milei, en bucle.pic.twitter.com/4zNYTVR8PO — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) June 21, 2024

Fue Milei el que realizó una referencia directa a Sánchez, señalando que «o no entiende mucho de Economía o le gusta mucho el Estado» porque, a su juicio, «la Justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta porque a unos les quita y a otros les da».

«Pero tengo esperanza de que estén despertando como están despertando en Argentina».

Milei también citó a Begoña Gómez, cuando habló sobre los impuestos, la justicia social y las «porosas manos de los políticos»: