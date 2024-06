Alfonso Rojo: «Welcome sátrapas amigos del socialista Sánchez; vade retro Milei y la Libertad»

Vamos a dejarnos de bobadas y a llamar a las cosas por su nombre.

Si viene a España el chino Xi Jinping, que es un ‘aparátchik’ despiadado, se le pone alfombra roja y todo son masajes y mamadas.

Si llega el turco Erdogan, un represor feroz, se le da trato VIP.

Los mismo que a cualquier sátrapa musulmán, homófobo y antifeminista, de los que nadan en petrodólares.

Si aparece por aquí el narcoterrorista colombiano Gustavo Petro, lo reciben Sánchez y Felipe VI, se le lleva al Congreso de los Diputados y hasta se le galardona.

Pero hay madre como se le ocurra acercarse por Madrid a un tipo como Milei, elegido democráticamente por su pueblo y que, además de presumir de liberal, ejerce de políticamente incorrecto.

Y si encima se reúne con Isabel Díaz Ayuso y ella le condecora con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, histeria en La Moncloa que acusa de ‘desleal’ a la líder popular, comunicado plañidero del Ministerio de Exteriores, tertulianos del pesebre sanchista vomitando bobadas y editoriales estilo ‘damnatio memoria’ en El País y medios de la Brunete Pedrete.

Hasta se suma al rebuzno general Pedrojota, a quien yo creía recuperado para el Periodismo hace unos días, cuando grabó un videoblog diciendo que Sánchez es una amenaza para la libertad, pero veo que persevera en el error con la tesis de que que la política exterior debe ser única, ‘acertada o no’.

¡Pero Pedro de mi vida!

¿La política exterior que alaban los violadores de Hamas?

¿La que ensalzan los lapidadores talibanes?

¿La que tiene a Mohamed VI hecho un pimpollo?

¿La de apoyo a los torturadores chavistas?

Imagino que debe estar pendiente alguna multimillonaria asignación de publicidad institucional, de esa que sale de nuestros bolsillos y con la que Sánchez compra la sumisión de los periodistas amarrados al pesebre oficial, porque caso contrario no entiendo que Pedrojota se sume al coro de los genuflexos.

Volviendo a lo de Milei, que es lo que nos ocupa hoy, les confieso que no se si está realmente enderezando Argentina, pero no cabe duda que lo intenta y con proverbial energía.

No recuerdo cuando tituló en portada The Financial Times que ‘el fracaso de Argentina como nación es el mayor misterio político del siglo’, pero lo cierto es que la nación hermana arrancó el XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes.

Y coincidirán conmigo en que, poseyendo riquezas naturales inmensas -la Pampa fértil, el petroleo, Iguazú, la pesca austral-, Premios Nobel hasta en ciencias aplicadas, deportistas de élite en todas las especialidades, una población de emigración europea relativamente reciente y todas las ventajas imaginables, ese desastre sólo se explica por la presencia de políticos dañinos y políticas estúpidas.

Y para no seguir fracasando, lo mínimo, lo exigible, lo obligado, es hacer algo diferente; algo radicalmente distinto.

¡Bienvenido a España, presidente Milei!