García Serrano: «¡Sánchez no convocará elecciones por Begoña y su hermano!»

Sánchez tiene encima un pufo estratosférico en forma de mujer y otro en forma de hermano.

Y eso que hay quien dice que el resto de pufos, los de Ábalos, De Aldama, Koldo, etc., forman parte del mismo entramado.

Contamos con la siempre controvertida intervención de Eduardo García Serrano, en ‘La Retaguardia’ de este 3 de julio de 2024 -previo a la declaración ante el juez de Begoña-, y se queda bien a gusto el protagonista. Eso sí, tiene claro que Sánchez no convocará elecciones generales por estas historietas para no dormir de corruptelas (aún no condenadas) y ausencia total de ética y decoro: