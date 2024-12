Coto Matamoros revela los oscuros secretos que esconde la televisión: «El lobby gay controla mucho»

Tercera edición del programa ‘Conspirafobia’ de Periodista Digital con un invitado especial: Coto Matamoros, amigo de la casa y uno de los tipos que más sabe de todo lo que se cuece entre bambalinas, camerinos y detrás de los focos. La televisión fue su casa durante muchos años y nadie le puede engañar a ese respecto:

Sobre su paso en la televisión española, recuerden, especialmente en el ‘Crónicas Marcianas’ de Telecinco:

«Fue una etapa que fue la edad de oro de la televisión, donde se ganaba dinero a espuertas y aún no había caído en las garras de la gente que dirige el mundo y no tenía esa intención de reeducación que tiene ahora, aunque ya se empezaba, por ejemllo el lobby gay a tener un peso muy importante. Fue una época interesante pero cuando empezó a rozar lo que yo consideraba repugnante intenté salir de ahí. Yo me fui del show, fui el único que decidí abandonar un programa que era millonario de audiencia y no me explico el por qué, que tengo el récord europeo de audiencia. Pero fue un momento en el que me cansaba todo eso. Y luego busqué un refugio en un programa matinal donde no iba a pasar nada, pero fue peor. Y luego tuve la suerte de trabajar con Jesús Quintero que eso me compensó solo por el hecho de su amistad».