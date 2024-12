El abogado Cepeda vaticina cómo acabará el carajal judicial de Begoña, Sánchez, Ábalos…

Son cinco minutos del abogado Juan Manuel Cepeda, amigo de la casa Periodista Digital, para enmarcar.

Explica con un lenguaje que cualquiera puede entender cómo toda la trama del PSOE y en lo que va a quedar es una auténtica filfa, un trapicheo de alta alcurnia. Y además, con cierta vehemencia, que siempre ayuda a la comunicación:

Y va a más Cepeda, que ya sabe en lo que desembocarán los juicios de Begoña, David Azagra -el hermanísimo de Sánchez- y Aldama:

«Hay que ser realista: como en el juicio contra Begoña Gómez no se demuestre que ella entró en toda la vorágine de cátedras etc por tráfico de influencias de su marido podrán condenarla a ella… ¿Y qué? ¿A él por ser marido de una delincuente? ¡No! Y con el hermano lo mismo… Si no se demuestra que le crearon un puesto de funcionario ad hoc por interferencia directa del presidente, podrán condenar al hermano pero no a Sánchez. Y en el juicio de Aldama, lo mismo; ¡está todo planeado, pactado y preparado para que se quede en Ábalos!»