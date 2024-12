El consejero de Cultura de Ayuso sepulta en una soberbia intervención la obsesión de PSOE y Más Madrid con Franco

Espectacular intervención.

Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, le metió una sacudida de campeonato al PSOE y a Más Madrid por estar enredando con la figura de Franco.

El político del PP, desde su escaño, recordó a la izquierda madrileña que cuestiones como la Guerra Civil fue un asunto que afectó a todos por igual y que víctimas hubo en ambos bandos:

Insistió en que familiares fallecidos los hay en todas las familias:

Y todos tenemos muertos en un sitio y tenemos muertos en otro. No tienen ustedes vergüenza. No tienen ustedes vergüenza. No puede ser. ¿Y sabe quién desenterró eso? El Partido Socialista . Empezó Zapatero y sigue el presidente Sánchez desenterrando y de una manera absolutamente vergonzosa un tema que culturalmente estaba absolutamente superado.

Y sentenció:

¿Y saben ustedes lo que a mí se me atraganta? A mí se me atraganta esa desvergüenza. Y a mí se me atraganta esa ignominia. Y a mí se me atraganta esa falta de principios. Y a mí se me atraganta, sobre todo, esa falta de honorabilidad. Porque no la tienen. Y el honor es moral.