El coronel Pedro Baños detalla la relación más truculenta: ¿Qué conexión real hay entre Aldama y el CNI?

Desde que Víctor de Aldama, el empresario presunto vértice de toda la trama en el PSOE, empezara a colaborar con la Justicia y a tirar de la manda, son centenares de cosas las que han ido saliendo.

Pero hay una, especialmente una concreta, que llama la atención por su alto nivel de intrincado: la conexión de Aldama y el CNI.

Por suerte para los seguidores de Periodista Digital contamos con uno de los mejores para abordar este tipo de cuestiones, el coronel Pedro Baños, que se explica con detalle:

«La penetración de los servicios de inteligencia es más que obvia, no olvidemos la foto del señor Víctor de Aldama, con los delegados de la CIA y del FBI en una cacería. Esta foto ha salido y es más, él en la declaración ante el juez de la Audiencia Nacional dijo que colaboraba con la CIA y con el MI6. Hemos de tener en cuenta que desde que Franco negocia con los estadounidenses la CIA ha tenido presencia importante y en cierto modo ha influido en la política nacional. Cuando han querido nos han facilitado información y cuando no, no. Es verdad que siempre nos ha interesado estar próximos a ellos, pero en el espionaje no hay amigos. Esa es una realidad que se ha seguido manteniendo».