Alfonso Rojo: “Koldo es grandón pero no tiene cuerpo para tapar toda la corrupción de Ábalos y el PSOE”

Están Sánchez y su tropa de maleantes que no les cabe un cacahuete en salva sea la parte, pero no se si de alivio o de canguelo.

O de ambas cosas a la vez.

Porque fue Ábalos al Tribunal Supremo y en lugar de ‘cantar’, tiró balones fuera como un descosido, juró que lo de Aldama es mentira y convirtió a su secuaz Koldo en el chivo expiatorio de todas sus tropelías y mangancias.

El ex número 2 del marido de Begoña, ex ministro de Fomento del Gobierno Frankenstein y ex secretario de Organización del PSOE se presentó ante el juez y la prensa adicta al régimen como un pobre ciudadano engañado por un pérfido guardaespaldas, que le consiguió una casa en Cádiz, que según Ábalos tenía la piscina estropeada, y que el perejil de todas las corruptas salsas socialistas pagase el alquiler del lujoso picadero donde vivía su novia.

Por no acordarse, no se acordó ni de su firma y ni siquiera reconocía su letra.

Lo niega todo, culpa a Koldo y exculpa al Gobierno Sánchez por el momento.

Digo de momento, porque este lunes vuelve Aldama a los juzgados y veremos que cuenta y que nuevas revelaciones aporta.

Y un día después le llega el turno a Koldo, aunque ahí no habrá novedades.

Ha cerrado el mostrenco un acuerdo con su antiguo protector y jefe, por el que asumirá toda la responsabilidad en el affaire de las mascarillas y en lo que salte. Y lo hace el muy zoquete porque le han prometido ‘protección’.

Puedo hasta reproducir como fue la conversación y lo que le dijeron, cuando se quejó mohíno de lo mal que lo esta pasando y de los sombrío que pinta el panorama.

“Ni te preocupes Koldito, que nosotros te arropamos; si Chavez y Griñán ni siquiera pisaron el trullo y eso se habían llevado hasta el manso con los EREs, cómo no vamos a arreglar lo tuyo”.

Koldo se comerá obediente el marrón, pero el vía crucis del PSOE no ha hecho más que comenzar.

Aunque el antiguo portero de puticlub es muy grandón, no tiene cuerpo para tapar toda la porquería que hay detrás, debajo y a los lados.

¿No le preguntó nunca Ábalos, que tenía su despacho al lado y con quien compartía hasta francachelas, qué hacía ese señor llamado Aldama que se movía por el ministerio como Pedro por su casa?

¿No veía al gran conseguidor en actos del PSOE o cuando visitaba la sede de Ferraz?

¿No se dio cuenta de que se subía al avión de Delcy con el, cuando fueron a por la 40 maletas?

Y así hasta aburrir

El tiempo y, más probablemente, la UCO de la Guardia Civil pondrán las cosas en su sitio.