Los Meconios se parten la caja con los votantes socialistas que aún se dejan engañar por Pedro Sánchez

Son unos artistas de cabo a rabo.

Los componentes de Los Meconios, Sergio y Mario, tocan todos los palos musicales para darle hasta en el velo del paladar al Gobierno socialcomunista.

En esta ocasión, reversionando una canción de un todo clásico, Antonio Molina y su tema ‘Cocinero, cocinero‘.

Antes de arrancarse a cantar, se produce este revelador diálogo:

– «¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Qué mala cara llevas!»

– ¡Hostia, he ido al supermercado, 50 pavos me he dejado, la cesta de la compra vacía y entre eso y la factura de la luz que me ha llegado, es que tío, me he quedado canino, la paga no da para más».

– «La paga no da para más.. ¿Tú a quién has votado?»

– «Al PSOE, es que si no me quitan la paga».