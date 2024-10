El escándalo de Errejón y la foto de Sánchez con Aldama, dos caras del mismo cinismo de la izquierda

Yo no sabía nada.

Esas son las explicaciones de los dos partidos del Gobierno de coalición sobre los escándalos que abrasan al PSOE y a Sumar.

Los socialistas, con el presidente de Gobierno a la cabeza, se encuentran hundidos hasta el cuello por el fango de la corrupción. Cada día que pasa se descubren nuevos indicios de que la dimensión de la trama de corrupción socialista alcanzaba gran parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que este, al menos, sabía de muchos de los negocios de la “organización criminal” como la polémica visita de Delcy Rodríguez.

Este fin de semana se ha destapado una foto de Sánchez con Víctor de Aldama durante un mitin del PSOE que deja en evidencia la relación del comisionista con el partido socialista. Si bien la imagen por sí sola necesariamente implica nada ya que los políticos suelen hacerse muchas con personas con las que no tienen ninguna relación, la imagen fue tomada en un área privada por Koldo García, el exasesor del entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Además, durante el evento Aldama, definido como el «nexo corruptor» de la trama, estuvo sentado en un área VIP con una ubicación mejor que muchos de los cuadros del PSOE. Esta imagen refleja el acceso y los privilegios que tenía en el partido de Ferraz.

Para ahondar más en la miseria de Sánchez, también trascendió su particular versión del ya famoso ‘Luis, sé fuerte’, que envió el expresidente Mariano Rajoy a Bárcenas. Y es que luego de destituir sin dar explicaciones públicas a Ábalos en julio de 2021, el líder del Gobierno le trasladó un mensaje dando ánimos a su ex mano derecha en noviembre del mismo año. En ese momento, la Agencia Tributaria estaba investigando los pagos en la operación del chalet que la trama le alquiló y al mismo tiempo, la UCO ya había abierto la investigación sobre su exasesor, Koldo García.

Mientras tanto, el otro partido de Gobierno, Sumar, se encuentra enredado en su propio ‘caso Koldo’, esto es el escándalo sexual que tiene como figura central a su exportavoz, Íñigo Errejón.

La organización -un galimatías de partidos de izquierda y extrema izquierda- no ha podido explicar cómo ‘sabían’ o ‘habían rumores’ sobre la actitud machista y misógina, así como de las presuntas agresiones sexuales del fundador de MásPaís y no hicieron nada al respecto. Ahora, todos huyen de Errejón como un apestado aunque las razones que dan para la inacción no convencen a nadie.

Hipocresía en estado puro.

Por un lado, Ábalos la persona de confianza de Pedro Sánchez y que defendió la moción de censura denunciando la corrupción del gobierno de turno. Por el otro, Errejón. El mismo que pedía cárcel y encabezó el linchamiento público a Rubiales por el infame piquito.

Dos caras de la misma moneda: el cinismo de la izquierda.

Este y otros asuntos serán tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este lunes, 28 de octubre, junto a Almudena Negro y Eurico Campano.