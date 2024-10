«¡Sumisión total!» Rocío de Meer cuenta lo que hay detrás de la sumisión de Sánchez con Marruecos

La joven diputada por VOX Rocío de Meer pasó por el plató de ‘Tiempo de hablar’ para charlar con Alfonso Rojo.

De aquella charla extraemos un pequeño corte que conviene tener muy presente en materia de política exterior española y de inmigración

Rocío de Meer explica en algunos pasos muy sencillos cómo está actuando el Ejecutivo español con respecto de Marruecos, absolutamente en fase de sumisión y debilidad, y la forma de guerra híbrida que el rey del país vecino está proyectando hacia nosotros.

Ya saben que hay mucho debajo de todo este manto de la inmigración y la relación bilateral, quién sabe si, incluso, están afectando decididamente los asuntos de espionaje e información sensible:

«El rey de Marruecos tiene un partido que tiene pretensiones territoriales sobre ciudades españolas desde hace siglos, como todo el mundo sabe, Ceuta, Melilla y Canarias. Con esas pretensiones, el rey de Marruecos está actuando casi en modo de guerra híbrida, no solo con la inmigración masiva sino pues por ejemplo con los menores que cruzan fronteras utilizando la legislación internacional para poder poner en situación complicada a España. Marruecos está en estrategia clarísima de colonización y desestabilización en España. No son ni uno ni dos los miembros de Cuerpos de Seguridad del Estado que me han contado que hay cárceles en Marruecos que se están abriendo para desestabilizar las calles de nuestros barrios más humildes… Y España está actuando con absoluta sumisión. ¿Y eso puede ser por una debilidad concreta del Gobierno de España ante el rey de Marruecos?