Sánchez acorralado por la Justicia y las encuestas, prepara su jugada: elecciones por sorpresa

Así tendrá que convocar elecciones Pedro Sánchez ante todos los frentes abiertos que tiene. Cercado por la Justicia debido a la corrupción que salpica a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo, la poltrona de la Moncloa se le pone muy caliente.

A todo esto hay que sumar que el líder del PSOE tiene cada vez más complicado demostrar que además de mandar, gobierna. Su última derrota parlamentaria con el decreto ómnibus deja en claro que Sánchez no puede impulsar ninguna medida por sí solo y que sus estratagemas tampoco están surtiendo el efecto que tenían antaño. Así, intentó usar de forma vergonzosa las ayudas a los afectados por la DANA, a los pensionistas y personas en situación de exclusión para colar sus prebendas a los socios del Frankenstein.

Sin embargo, no contaba con que el prófugo Carles Puigdemont ya no traga sus promesas vacías y se ha dado cuenta que no tiene ni amnistía, ni cuestión de confianza, ni competencias en materia migratoria y mucho menos catalán en el europarlamento. Así las cosas, ha amenazado con dinamitar la Legislatura y Sánchez suma otro frente abierto que no puede cerrar sin abrir otros tres.

Para empeorar las cosas, las encuestas dan mayoría a la suma del PP y Vox, con 195 escaños, lo que anularía el Frankenstein de comunistas, independentistas de extrema izquierda y de extrema derecha, creado por Sánchez.

Por supuesto, aunque sea de forma obligada, el líder del PSOE va a convocar elecciones midiendo los tiempos para volver a pillar desprevenidos a una oposición que muchas veces parece que se contenta con la autodestrucción de Sánchez en lugar de tener un papel más activo.

Esta vez le corresponde a PP y Vox estar vigilantes y no volver a perder la oportunidad como hace dos años, cuando creyendo que el pescado estaba todo vendido luego de la revolcona en las autonómicas.

