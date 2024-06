Formidable zasca de Girauta (VOX) a Encinas tirándole a la cara las memeces de su amado Sánchez

No hay tertulia o entrevista en la que Carmelo Encinas no acabe metiendo su cuña.

En esta ocasión, aprovechando que Carlos Herrera entrevistaba en ‘Herrera en COPE’ a Juan Carlos Girauta, número tres de VOX al Parlamento Europeo, trató de hacerle la contra con las amistades políticas de Santiago Abascal con dirigentes como el presidente de Hungría, Viktor Orban:

El político fue contundente en su respuesta:

No, pero eso, vamos a ver, esos son aliados eventuales en un caso y aliados en otro, amigos en cualquier caso, pero eso no exige. vamos a ver, las alianzas políticas no exigen una identificación plena.

Carmelo Encinas siguió escarbando para derribar la defensa de Girauta:

El candidato de VOX no iba a dejarse arrinconar:

Ya se lo cuento yo. Yo puedo estar en un grupo en el que está Orban, puedo estar, y entiendo perfectamente el problema que Orban se ha encontrado. Orban ha sido el gobernante que se ha atrevido a decir, bueno, pues si ustedes están por la permeabilidad de las fronteras, yo no. Yo tengo mis problemas personales, soy el responsable de que Hungría funcione bien y no tenga ciertos problemas de seguridad, etc., y yo defiendo las fronteras. Y ante esto tengo que decir una cosa, y se la digo como liberal. Las fronteras son buenas, las fronteras no son malas.

Las fronteras son las que permiten que funcione una democracia liberal dentro de esas fronteras. Y dentro de Europa, que tenemos la suerte de tener un espacio Schengen, hay que tomar conciencia de que las fronteras españolas son fronteras europeas. Es decir, que no solo debería importarnos a nosotros proteger las fronteras españolas, debería preocuparle a cualquiera de los 27 miembros que España no se convierta en un coladero o que no tenga suficientes recursos para controlar la inmigración ilegal. Es decir, que el ataque contra Orban es un ataque, insisto, que tiene más de cultural y de antagonismo y de cuento chino.