Salvaje meneo de Ayuso a Carmelo Encinas por una pregunta maliciosa: «¡Me parece asqueroso!»

Se ha ido calentito.

Carmelo Encinas, en ‘Herrera en COPE‘, quiso reventar la entrevista de Carlos Herrera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colando de matute una pregunta que nada tenía que ver con el asunto por el que discurrió la conversación.

Y es que al tertuliano no le interesó en absoluto ahondar sobre el ‘caso Koldo‘ y prefirió sacar de la hemeroteca los fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia:

Presidenta, hablamos de los tiempos de pandemia y un asunto que también colea es lo de las residencias, los mayores que murieron allí. Las familias de los fallecidos han pedido la publicación de las actas de la Policía Municipal en aquel episodio. Y mi pregunta es sencilla, presidenta, si usted hubiera perdido a un ser muy querido en una residencia de mayores sin que lo atendieran en un hospital, no sé si porque se iba a morir de todas formas o por lo que fuera, ¿no le costaría pasar página de semejante trance?

Ayuso le metió una sobada espectacular a Carmelo Encinas:

Pues la pregunta que haces es maliciosa y además mal enfocada, porque apelas a lo personal. Yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales, porque eso es lo peor que se puede hacer en política. Yo gestiono para todos los ciudadanos, me pase o no lo mismo que a ellos. Eso es la empatía con todos. Y me pongo en la piel de todos los madrileños, esté o no en su misma situación. Las actas las han pedido los portavoces de la Asamblea, que las tuvieron a su disposición. Estuvo viéndolas, por ejemplo, la portavoz socialista, Purificación Causapié, y dijo ella misma, aquí no hay nada. Unas actas, que no es porque la Policía investigara las residencias por sospecha, porque nosotros como Comunidad de Madrid pedimos a la Policía que nos ayudara a entrar en las residencias a ver qué había sucedido. Entonces, eso es distinto. Yo, si alguna familia, y lo hemos dicho durante estos años, quiere hablar con nosotros, estaremos a su entera disposición. Ahora, lo que no logro entender es por qué se secciona solamente a la Comunidad de Madrid.

La dirigente de la Puerta del Sol tiró de estadísticas para echar por tierra la soflama de Encinas:

¿Qué pasa? Qué poco respeto hay hacia los fallecidos del resto de España y sobre todo a la verdad, porque este virus se ensañaba especialmente con los mayores. Evidentemente, en las residencias que es donde había más mayores, las cifras en proporción a la población, a la densidad de población en otras regiones, fue muchísimo mayor. Fue muchísimo mayor en Cataluña, fue muchísimo mayor en Aragón y en otras gobernadas por el Partido Socialista. Algo que a mí me parece asqueroso hablar así y empezar a dar cifras, pero os animo a investigarlo. Y además, en qué comunidades autónomas sí que hubo un protocolo que no existió en Madrid, que era un borrador falso, que se filtró, un borrador que se filtró, que nunca se aplicó, puesto que no había un solo gerente, un solo geriatra, no había un solo médico de la Comunidad de Madrid en una residencia que ya recibió una orden de ese tipo. Sí lo hubo en Aragón, os animo a verlo, porque está publicado y es normal esos triajes. No se llegó a aplicar aquí y se retuercen mis declaraciones cada vez que hablo.

Cuando yo dije el otro día en la Asamblea, ¿sabéis por qué se ha montado nuevamente la polémica, Carmelo, de las residencias? Porque la Justicia, por decimonovena vez, nos ha vuelto a dar la razón en la Comunidad de Madrid. Y como siempre hace el Gobierno y la izquierda, que es dar de todo la vuelta, viendo que otra vez habían perdido en los tribunales porque nos han dado la razón, han montado otra vez el pollo. Bueno, pues al montar otra vez este gran escándalo, lo que están haciendo además de una manera repugnante es retorcer la verdad. Porque yo dije que los mayores no se salvaban por ir a los hospitales. No significa que se le negara el traslado, porque hubo miles de traslados y te animo a que lo investigues también y verás que los mayores fallecían tanto o más en los propios hospitales. Y que muchas familias nos dijeron, yo hubiera preferido que mi abuelo o que mi padre se hubiera quedado en la residencia porque una vez que el virus entraba en un cuerpo de una persona con pluripatologías de noventa y tantos años, casi cien, como es el caso de las residencias, fallecían igualmente. Y muchos nos decían, por las demencias o por los problemas, es mejor que el lugar de llevarlo a un hospital lo dejéis en la residencia que es su casa.

Ensañamiento solo con Madrid

Ayuso mostró su enfado por el especial ensañamiento que se hizo con Madrid por parte del Gobierno Sánchez:

Habéis elegido sólo el caso de Madrid. Se han ensañado solamente con los muertos en Madrid. Ha sido repugnante lo que se ha hecho siempre con la Comunidad de Madrid durante la pandemia, sólo poniendo el dolor en los mismos sitios, no contando la verdad y no teniendo nunca la humanidad de reconocer que los muertos son de todos. Y yo por eso tampoco hasta el momento he hablado ni de los fallecidos ni de las compras de material de otras regiones. Porque los presidentes autonómicos, con sus aciertos y con sus errores, nos apoyamos entre nosotros. Y fuimos a un sufriendo un horror de gestión, que el Gobierno de Sánchez no hizo, que nos abandonó a todos. España es el único país que cuenta sus muertos por regiones, porque este Gobierno fue incapaz de hacer absolutamente nada. Y le dais la vuelta a la historia, cuatro años más tarde, como si estuvierais allí para saber lo que es, todos los sistemas sanitarios bloqueados. Las ambulancias no llegaban a los sitios, la gente moría en todas partes. Yo tengo familiares que fallecieron, y fallecieron con 50 años, porque la carga viral de aquellos momentos hacía que el virus fuera intratable e incurable. Pero se hizo todo humanamente. Y te digo otra cosa, jamás en mi vida diría y sería capaz de decir quién puede vivir o quién puede morir, como he escuchado, y mucho menos por su poder adquisitivo. Porque para mí la vida es sagrada desde el principio hasta el final, se tenga 10 años o se tenga 90. Y solo un médico o un geriatra en esas circunstancias es quien puede elegir. Y así fue como sucedió.

Y volvió a constatar el hartazgo con el enfoque tramposo escogido por Carmelo Encinas: