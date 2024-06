Naranjo, contundente ante la pregunta de si hay tres ultraderechas: «Paso de responder a esas mierdas de Sánchez»

Harto de escuchar a Pedro Sánchez con el mismo mantra de siempre.

Antonio Naranjo saltó como nunca cuando en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) le preguntaron si creía él que en España había tres ultraderechas como viene sosteniendo el presidente del Gobierno cada vez que habla en un mitin, en televisión o desde el Congreso de los Diputados.

El tertuliano de Alcalá de Henares (Madrid) fue contundente y señaló que él no iba a tomar parte de ese juego en el que el inquilino de La Moncloa quiere meter a todo el mundo:

No, no, es que yo paso de responder a esas mierdas, eso que va a soltarnos Sánchez por la boca. Sí, lo que me preocupa como periodista, como ciudadano y como demócrata es que el presidente del Gobierno no responde a nada, no da ninguna aclaración y ha anunciado hoy que va a emprender un plan de regeneración democrática y de asalto al Poder Judicial.