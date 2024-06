Alfonso Rojo: “Sánchez, que anda a bronca diaria con Begoña, no se come el turrón en La Moncloa”

Si me equivoco y antes de que concluya el año no hemos echado a Sánchez y su cuadrilla, apareceré aquí, vestido de arpillera y cubierto de ceniza, y pediré perdón.

Me disculparé contrito y a renglón seguido tocaré la corneta y arengaré de nuevo a los 750.000 afiliados al Canal de Youtube de Periodista Digital y al resto de españoles de bien, para seguir peleando.

Como rezaba con enormes letras, en inglés y francés, en ambos laterales de la pista central de Roland Garros, cuando Carlitos Alcaraz batallaba incansable contra el alemán Zvered, la victoria pertenece al más tenaz.

La frase es de Napoleón Bonaparte, quien añadía de vez en cuando el concepto de ‘perseverancia’.

Pero no adelantemos acontecimientos.

De momento y viendo el panorama, todo indica que el marido de Begoña tendrá que convocar elecciones generales este 2024.

Se le está poniendo cara de funeral al jefe del PSOE y con motivo, porque no hay día que no le demos un disgusto.

Lo apaños de su parienta lo tienen en un sinvivir y según fuentes de La Moncloa le han hecho estallar de cólera varias veces, con palabras gruesas, golpes al mobiliario e incluso abandono del dormitorio conyugal.

De aquí al 5 de Julio, cuando Begoña se siente en el banquillo y declare ante el juez Peinado, seguirán el goteo de escándalos y los cabreos.

Hoy nos enteramos de que Impact Hub, la empresa del venezolano Capriles a la que la mujer del presidente socialista ha confiado la sede fiscal y postal de su mercantil TSC Transforma, ha recibido 7 millones en contratos y avales del Gobierno socialcomunista.

De que la Universidad Rey Juan Carlos fabricó a medida un concurso para dar 4 millones a Barrabés, el mentor de la ‘catedrática’ Gómez.

Y luego está la maraña del hermano de Sánchez, a quien la juez ha abierto diligencias en Badajoz, porque parece que se lo llevaba crudo y encima despistaba al Fisco.

Colea lo de Ábalos, a Koldo le silban las orejas, Armengol chapotea en el fango, Illa parece la ‘purísima’, Patxi López está ido, Óscar Puente no digiere, los fiscales plantan cara a Don Alvarone García Ortiz y los jueces no terminan de tragarse la ilegalidad de la amnistía a los golpistas catalanes.

Y para colmo, anda Puigdemont amenazando con reventar las costuras de la Coalición Frankenstein y la teñida Yolanda Díaz ejerce de meme andante.

A mi me da, damas y caballeros, que este facineroso no se come el turrón en La Moncloa.