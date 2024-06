Festival de risas en el plató de Pablo Motos sobre la dimisión de Yolanda Díaz: «Lo de ‘a la mierda’ fue una predicción autobiográfica»

Festival de mofas en el programa de Pablo Motos a cuenta de la ‘dimisión’ de Yolanda Díaz de sus cargos en Sumar.

El presentador de ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) comenzó criticando con mucha ironía el hecho de que la vicepresidenta segunda apostase por un mensaje de izquierdas, pero que eso no casase con su estilo de vida:

Y hasta hizo chanza con el nombre del partido:

Rosa Belmonte se sumó a la broma e introdujo otro comentario jocoso:

Pablo Motos destacó que la de Fene (La Coruña) no consiguió el respaldo ni el cariño popular, a pesar de que la propia política pensó que podía llegar a lo más alto:

Belmonte volvió a terciar:

Pero qué gente, qué gente. No puede ser. O sea, es una persona que ha hecho exhibición de cursilería, de infantilismo, de sinsentido. No articula aún ninguna frase subordinada de manera correcta. Está todo el día así, haciéndose así con el pelo. Lo mismo se va a ver al Papa, que se va a ver estirando el chicle donde lanzan con un cañonazo bragas. Yo siempre le he llamado a la ministra del extraño prestigio porque no entendía qué le veían.