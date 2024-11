Juan del Val cierra la boca a Gonzalo Miró por su grave acusación contra los vecinos que hostigaron a Pedro Sánchez

Otro que vino a ganarse el bocadillo de La Moncloa.

Gonzalo Miró es un exponente claro del equipo de opinión sincronizada que dirige magistralmente Pedro Sánchez.

El hijo de la afamada y tristemente desaparecida cineasta Pilar Miró salió a defender lo indefendible con respecto al inquilino de La Moncloa.

Pero peor fue cuando soltó en ‘La Roca‘ (laSexta) que tenía sus serias dudas de que aquellos que arremetieron contra el coche del presidente del Gobierno socialcomunista fuesen vecinos de la localidad valenciana de Paiporta.

Amén, claro está, ya puestos a redondear la exposición, de que también les colgó a los autores el cartel de que eran gente vinculada a organizaciones de la extrema derecha:

Yo no pondría la mano en el fuego porque todos los que están ahí son habitantes de esos pueblos que están sufriendo la riada. Yo no lo pondría, porque por las informaciones que estamos viendo que empiezan a aparecer, hay bastante gente de ultraderecha que lo que quiere es agitar la calle y provocar esos altercados. Yo no pondría la mano en el fuego, que seguro que hay mucha gente indignada, seguro, por supuesto, pero que todos los que están indignados son gente que se dedica a dar palos a los políticos físicamente…

Juan del Val, también presente en la tertulia, rebatió los argumentos de Gonzalo Miró:

Yo no sé quién llevaba el palo. Yo lo que sí que sé es que llevamos cuatro días escuchando a gente absolutamente desbordada y sin atención. Esto es lo que yo sé. Yo no justifico que nadie coja un palo, por supuesto que no, pero ni tampoco sé quién lo llevaba hoy y quién gritaba. No tengo ni idea si eso son gente de extrema derecha que quiere acabar con el sistema. No lo sé y me da igual.