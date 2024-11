Pérez-Reverte lanza una demoledora advertencia al Gobierno Sánchez tras ver lo catastrófica y sectariamente que gestiona la DANA

Está harto de que los políticos, sean rojos o azules, metan sus manos en cuestiones que escapan a sus habilidades.

Arturo Pérez-Reverte, que está de gira promocional por su nuevo libro, ‘La isla de la mujer dormida‘, estuvo en la noche del 4 de noviembre de 2024 en el programa ‘El Hormiguero‘ (Antena 3) donde abordó diversas cuestiones.

Una de ellas, como no podía ser de otra manera, fue la gestión que la clase política, Pedro Sánchez desde el Gobierno de España y Carlos Mazón desde la Generalitat Valenciana, habían hecho con la DANA.

La respuesta del académico de la RAE no pudo ser más contundente y advirtió severamente sobre la necesidad perentoria de que los dirigentes no metan sus manos en asuntos que se escapan a sus apitudes.

Pablo Motos, presentador del show nocturno de la primera cadena de Atresmedia, introdujo la cuestión;

Y la palabra que más veces he oído repetir en los últimos días es abandonados.

El que fuera corresponsal de guerra no lo dudó:

No que se sientan abandonados, es que los han abandonado. Los han abandonado. No es que se sientan abandonados, han sido abandonados de una forma miserable.

El presentador añadió:

Reverte fue a degüello:

Para el escritor la cuestión estaba bien clara, los políticos tenían que mantenerse fuera de la gestión de este tipo de calamidades y propuso crear un ministerio o un departamento al uso compuesto por verdaderos profesionales:

Hay algo que pensaba estos días con indignación. Una crisis como esta no puede estar en manos de políticos en España. Eso es suicida. Habría que crear un organismo, un ministerio de desastres, lo que sea, en el cual gente, no el político de turno, sino el especialista, el ingeniero, el arquitecto, lo que sea, la gente debería ser cualificada, formar parte de eso, para tomar decisiones antes, durante y después de las tragedias que ha habido, hay y habrá, porque la naturaleza es así. El problema está en que ese organismo, lo que harían sería querer meter todos dentro sus propios elementos. Con lo cual lo envenenarían también. Entonces nuestra desgracia se llama clase política española. Y eso va desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Son ellos los culpables. Son ellos. La incompetencia, la desidia se une, como he dicho antes, a la mala fe. Y es imposible que una crisis sea solucionada de esa manera. Y el resultado es gente sin casa, gente desesperada, gente…