Javier Nart estalla contra Sánchez, Robles, Marlaska y Ribera por su caótica gestión de la DANA: «¡El Estado se ha ido al carajo!»

Hasta en el carnet de identidad.

Javier Nart tuvo una gloriosa intervención en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) donde repartió a diestro y a siniestro con relación a la gestión que la clase política española ha hecho en relación a las devastadoras consecuencias de la DANA.

El exeurodiputado de Ciudadanos no quiso dejar fuera de la ecuación a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, pero consideró que el Estado tiene un elevado grado de responsabilidad al tener en su mano una serie de competencias que no le corresponden a las comunidades autónomas.

Para el también abogado, Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera y Margarita Robles tienen una parte esencial de culpabilidad con su renuencia a dinamizar la ayuda a las zonas afectadas, especialmente en varios pueblos de la provincia de Valencia.

Aquí el Estado entero, el Estado, se ha ido al carajo. Y no ha sido capaz de dar una respuesta. Ni el Estado, ni el autonómico, ni el Estado común. Ni la señora Ribera, ni el señor Sánchez, ni el señor Mazón. Que el señor Mazón dimita, pues me parece que es una medida, yo diría, de salud pública, necesaria. Pero también hace falta que eso llegue a otros lugares, que no van a hacerlo. Entre otras razones hay una cosa muy significativa, muy curiosa.

Recordó que la ley permite que el Estado movilice una serie de recursos aunque no hayan sido pedidos previamente por las comunidades autónomas:

La ley que has mencionado, efectivamente, significa que los presidentes de una comunidad autónoma, cualquiera, puede pedir el estado de emergencia nacional y, en consecuencia, que actúe el Estado. Pero esa ley también dice que el Estado puede actuar inmediatamente, sin necesidad de que se lo pida. O sea, no hay un requisito previo. Ese requisito es posible. Pero si no lo piden, también lo puede hacer. Estamos ante una situación que toca a cuatro comunidades autónomas, toda la costa, desde Portugal hasta Francia .

A mí me es absolutamente irrelevante que el señor Illa, socialista, o el señor Mazón, del Partido Popular, pidan o no pidan. Lo que está claro es que ante esta situación estamos en una situación de emergencia general. Y para esto lo que hace falta es un mando unificado por una razón fundamental. Porque ni el señor Illa ni el señor Mazón… Ni el señor Bonilla ni el de la comunidad murciana gestionan ni tienen capacidad de gestión de la UME, del Ejército. Ellos no tienen mando sobre eso. El Ejército no depende del señor Mazón. El Ejército depende del Ministerio de Defensa y, en este caso, del Gobierno de España. La Guardia Civil no está bajo la orden del señor Mazón, sino del Ministerio del Interior. Y ante una situación de crisis generalizada, es absolutamente disparatado que no se produzca un hecho de mando único por una razón. Porque los efectivos que tienes que disponer, que no son autonómicos, sino que son del Estado, la capacidad de utilización es del Estado, tienes que gestionarlas de una manera unificada. Y si no lo haces, estás dejando tus propias funciones.