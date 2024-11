Vicente Vallés arrolla en tres soberbios minutos a la bulera Teresa Ribera

Demoledor.

Vicente Vallés fulmina en tres espléndidos minutos a la ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, por intentar culpar a la administración de Mariano Rajoy (PP) de haber provocado la catástrofe que se produjo en varios municipios de Valencia.

Y es que el director y presentador de la segunda edición de Antena 3 Noticias contó íntegramente la cronología de cómo el PSOE, principalmente, ignoró todas las actuaciones que debieron de haberse acometido en el famoso barranco del Poyo:

El 16 de diciembre de 2011, el gobierno del que formaba parte Teresa Ribera estaba en funciones, porque solo 26 días antes, el 20 de noviembre de 2011, el PP había ganado las elecciones. Y solo cuatro días después, Rajoy fue investido presidente y Ribera abandonó su cargo. Por tanto, el documento era un brindis al sol. Teresa Ribera puso ese documento en el Boletín Oficial del Estado, a sabiendas de que ni ella ni el gobierno de Zapatero podrían realizar esa obra en el Barranco del Poyo. Y no solo porque ya no estaban en el poder, sino porque en aquellos años pasaban más cosas.

Destacó que las advertencias ya venían desde los años 90, pero que los políticos al cargo hicieron lo mismo que el que oye llover:

El documento deriva de otro anterior del año 2009, en el que ya se alertaba del riesgo de inundación en la zona, algo que la Confederación del Júcar ya tenía identificado incluso desde principios de los años 90. Por tanto, no era un problema nuevo. Lo que esos informes aconsejaban eran obras de mejora, pero no se hicieron ni en los años 90 ni tampoco bajo el Gobierno de Zapatero, que se encontró con la crisis financiera de 2008, y en 2010 se vio obligado a realizar drásticos recortes. También los tuvo que hacer Rajoy en los años siguientes. No había dinero para obras. Pero hay más.

Y detalló como ya con un Sánchez en el poder, que lleva además más tiempo en Moncloa que su antecesor, el problema ha seguido sin resolverse hasta que llegó lo inevitable:

Diez años después, en septiembre de 2021, con Pedro Sánchez como presidente, el dinero que se necesitaba tampoco apareció. Teresa Ribera ya ocupaba el cargo de vicepresidenta del gobierno. Y su ministerio no aprobó la obra en la cuenca del Poyo por falta de disponibilidad presupuestaria. Es frase textual de un documento oficial del ministerio de Teresa Ribera. No había dinero para hacer la obra o el dinero se destinó a otras cosas. De hecho, Pedro Sánchez ya ha estado más tiempo en el poder que Mariano Rajoy. Y en estos años no se ha hecho esa obra. Lo único que se ha hecho en ese barranco son tareas de limpieza, como la que realizó la Confederación Hidrográfica del Júcar en noviembre de 2022, se limpió el cauce, también el entorno, y se difundieron imágenes como esas que acaban de ver. Pero no se acometió ninguna obra de calado. Así es como llegamos hasta el 29 de octubre del año 2024, el día en el que la DANA desbordó ese barranco, varios ríos y numerosas localidades, llevándose por delante la vida de muchas personas.