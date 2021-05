Toni (le) Cantó las 40 a Errejón por criticar su apoyo a Israel: «Tú, como siempre, al lado del terrorismo, del chavismo»

Íñigo Errejón fue por lana y volvió como su excamarada de Podemos… trasquilado.

El líder de Más País atacó a Toni Canto por mostrar su respaldo a Israel tras los brutales ataques liderados por el grupo terrorista Hamas.

En su cuenta de Twitter, el político y actor compartió una imagen donde se observan los misiles lanzados por los terroristas y cómo el escudo de Israel (la ‘Cúpula de Hierro’) los intercepta en el aire. A lo que acompañó con un simple mensaje: “¡Ánimo, Israel!”.

— Toni Cantó (@Tonicanto1) May 14, 2021

Además de sufrir los ataques de los ‘trolls’ de la extrema izquierda, Cantó fue criticado por Íñigo Errejón, quien afirmó: “119 muertos y Cantó celebrando como si fuera un partido de fútbol. Asco”.

Un ‘tweet’ que terminaría devolviéndosele como un boomerang al rostro. El político y actor, actualmente en el PP, aprovechó para aclarar su publicación y dejarle un ‘recadito’ al político de extrema izquierda que asesoró a dictaduras en América Latina.

“Mandar ánimo a una sociedad que está siendo bombardeada por terroristas no tiene que ver con el fútbol Entre las víctimas (la Israel bombardeada y los civiles palestinos) y los verdugos (Hamas) tengo claro dónde me pongo. Tú, como siempre, al lado del terrorismo, del chavismo…”, le sacudió Cantó de vuelta.

— Toni Cantó (@Tonicanto1) May 14, 2021

No es la primera vez que Toni Cantó deja de piedra al excompañero de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

En un intento desesperado por sepultar sus nexo con Podemos, el portavoz de Más País en el Congreso se disfrazó de moderado en la Cadena SER el pasado 6 de mayo y cuestionó las declaraciones de Juan Carlos Monedero (Podemos) y Carmen Calvo (PSOE) contra los madrileños que votaron a Isabel Díaz Ayuso.

“Yo no entiendo esto de insultar a los votantes madrileños. Cuando el adversario te gana ha interpretado bien el momento, algo que tú no has hecho. Hay que persuadir más y regañar menos”, afirmó Errejón.